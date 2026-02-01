Трамп назвав країну, яка купуватиме венесуельську нафту

Очільник Білого дому закликав Китай вслід за Індією укласти угоду про купівлю нафти у Венесуели

Індія купуватиме нафту у Венесуели. Про це президент США Дональд Трамп сказав журналістам у літаку, передає «Главком».

Очільник Білого дому також закликав Китай укласти угоду про купівлю нафти у Венесуели.

«Китай може прийти та укласти чудову угоду з нафти. Знаєте, ми будемо раді бачити їх. Ми вже уклали угоду: Індія купуватиме венесуельську нафту замість того, щоб купувати її в Ірану. Тож ми вже погодили концепцію угоди. Але Китай також може це робити», – наголосив Трамп.

При цьому він заявив, що США ще не обговорювали з Венесуелою те, як розподілятиметься прибуток від продажу венесуельської нафти. Утім, як запевняє Трамп, Вашингтон зараз має чудові стосунки з керівництвом Венесуели.

«Вони (Венесуела – «Главком») виконують чудову роботу… Вони будуть заробляти більше, ніж будь-коли. І це буде вигідно для нас. Я думаю, що Венесуела справді впорається, – вважає очільник Білого дому.

Як прогнозує Трамп, угоду про купівлю нафти захоче підписати й Куба.

«Через введені мита Куба, ймовірно, прийде до нас і захоче укласти угоду. Тож Куба знову стане вільною. Вони мають дуже погану ситуацію: немає грошей, тепер немає й нафти», – заявив президент США.

Нагадаємо, напередодні Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє американським компаніям видобувати, купувати, продавати, експортувати та переробляти венесуельську нафту.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила Китаю купувати венесуельську нафту, але не за «нечесними, заниженими» цінами, а за справедливими ринковими.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливість запровадження повної морської блокади, щоб зупинити імпорт нафти на Кубу.

До слова, глава Білого дому оголосив про повне припинення постачання нафти та фінансової допомоги з Венесуели на Кубу.