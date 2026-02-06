Головна Світ Політика
Китай закликав США відновити діалог з Росією

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
5 лютого завершився договір між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями
фото з відкритих джерел

Китай закликав Москву та Вашингтон поновити перемовини для скорочення ядерного озброєння

Китай звернувся до США із закликом відновити стратегічні перемовини з Росією. Цю пропозицію було оголошено у зв’язку з припиненням дії договору між США та Росією про скорочення ядерного озброєння. Відповідну заяву зробив речник МЗС КНР Лінь Цзянь. Про це пише «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

«Китай закликає Сполучені Штати відновити діалог про стратегічну стабільність із Росією та обговорити подальші заходи після закінчення терміну дії ДСНО», – сказав Лінь Цзянь.

Речник МЗС Китаю заявив, що відновлення перемовин двох великих ядерних країн для скорочення їхнього арсеналу ядерної зброї необхідне. Адже світ чекає на подібні дії від США та Росії.

Нагадаємо, що 5 лютого, офіційно завершився термін дії договору СНО-3 – останньої фундаментальної угоди між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями. Ця подія знаменує завершення цілої епохи, коли ядерний статус дозволяв ослабленій після розпаду СРСР Москві зберігати статус наддержави та вести діалог із Вашингтоном на рівних. Договір, укладений у 2010 році, обмежував арсенали обох країн до 1550 розгорнутих боєголовок, проте сьогодні механізми контролю остаточно зруйновані через взаємні звинувачення та відмову Росії допускати інспекції на свої об'єкти

Напередодні МЗС РФ заявило, що більше не вважає себе пов’язаним обмеженнями на ядерний арсенал у зв’язку із завершенням дії договору СНО-3 між Росією та США. Про це повідомляє.МЗС РФ заявило, що сторони більше не пов’язані зобов’язаннями в межах договору.

До слова, завершення дії угоди фактично поставило крапку в понад 50-річній історії договорів між Вашингтоном і Москвою: від перших угод часів холодної війни до пострадянських домовленостей. Співдиректор програми ядерної політики Фонду Карнегі Джеймс Актон заявив, що світ може увійти в нову фазу гонки озброєнь. За його словами, без чинних угод перспектива нового договору є малоймовірною.

