Мінцифри тестує нову послугу для водіїв

Послуга зокрема доступна для водіїв-новачків

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував нову послугу у сервісі «Дія». Відтепер замовити нове посвідчення водія можна буде з доставкою кур’єром або на відділення «Укрпошти». Наразі послуга проходить бета-тестування.

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«Не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах. Тепер у «Дії» можна замовити доставку документа кур’єром або на відділення «Укрпошти». Швидко та зручно», – йдеться в повідомленні.

Послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Скористатися нововведенням також змодуть автовласники, котрі загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

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«Сервіс, як і раніше, простий. Подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі, чекаєте кур’єра або приходите в зручне для вас відділення», – уточнив Федоров.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ повернуло на свої офіційні онлайн-ресурси послугу сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих камерами автоматичної фіксації.