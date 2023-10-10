Мінцифри тестує нову послугу для водіїв
Послуга зокрема доступна для водіїв-новачків
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував нову послугу у сервісі «Дія». Відтепер замовити нове посвідчення водія можна буде з доставкою кур’єром або на відділення «Укрпошти». Наразі послуга проходить бета-тестування.
«Не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах. Тепер у «Дії» можна замовити доставку документа кур’єром або на відділення «Укрпошти». Швидко та зручно», – йдеться в повідомленні.
Послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Скористатися нововведенням також змодуть автовласники, котрі загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.
«Сервіс, як і раніше, простий. Подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі, чекаєте кур’єра або приходите в зручне для вас відділення», – уточнив Федоров.
Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ повернуло на свої офіційні онлайн-ресурси послугу сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих камерами автоматичної фіксації.
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