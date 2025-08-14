У Києві продається бронеавтомобіль часів Другої світової: скільки він коштує

Загалом модель призначалась для розвідки, зв’язку та супроводу колон й мала броньовий захист від куль

У Києві продається незвичайна машина часів Другої світової війни. Бронеавтомобіль 1943 року випуску можна знайти на сайті Auto.ria за $15 тис. Про це повідомляє «Главком».

В Україні можна купити бронеавтомобіль фото з відкритих джерел

Характеристики бронеавтомобіля

Власник відзначив наступні характеристики авто:

Тип: Ретро автомобіль.

Клас: Класичний.

Рік випуску: 1942.

Ціна: $15 тис.

Тип кузова: Позашляховик/Кросовер.

Пробіг: 100 тис. км.

Двигун: Бензиновий.

Модель: БА-64 (бронеавтомобіль)

Що таке бронеавтомобіль БА-64

БА-64 – це радянський легкий броньований автомобіль, який вироблявся у 1942–1946 роках. Він створений на базі позашляховика ГАЗ-64 і призначався для розвідки, зв’язку та супроводу колон. Машина мала броньовий захист від куль і осколків та була озброєна кулеметом.

БА-64 активно використовувалися радянськими військами з літа 1942 року аж до кінця війни, переважно у ролі розвідувальних машин, і також для безпосередньої підтримки піхоти. У післявоєнні роки БА-64 використовувалися в основному в ролі навчально-бойових машин і були зняті з озброєння Радянської Армії в першій половині 1950-х років.

