Головна Техно Авто
search button user button menu button

У Києві продається бронеавтомобіль часів Другої світової: скільки він коштує

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
У Києві продається бронеавтомобіль часів Другої світової: скільки він коштує
У Києві продається бронеавтомобіль
фото з відкритих джерел

Загалом модель призначалась для розвідки, зв’язку та супроводу колон й мала броньовий захист від куль

У Києві продається незвичайна машина часів Другої світової війни. Бронеавтомобіль 1943 року випуску можна знайти на сайті Auto.ria за $15 тис. Про це повідомляє «Главком»

В Україні можна купити бронеавтомобіль
В Україні можна купити бронеавтомобіль
фото з відкритих джерел

Характеристики бронеавтомобіля

Власник відзначив наступні характеристики авто:

  • Тип: Ретро автомобіль.
  • Клас: Класичний.
  • Рік випуску: 1942.
  • Ціна: $15 тис.
  • Тип кузова: Позашляховик/Кросовер.
  • Пробіг: 100 тис. км.
  • Двигун: Бензиновий.
  • Модель: БА-64 (бронеавтомобіль)

Що таке бронеавтомобіль БА-64

БА-64 – це радянський легкий броньований автомобіль, який вироблявся у 1942–1946 роках. Він створений на базі позашляховика ГАЗ-64 і призначався для розвідки, зв’язку та супроводу колон. Машина мала броньовий захист від куль і осколків та була озброєна кулеметом. 

БА-64 активно використовувалися радянськими військами з літа 1942 року аж до кінця війни, переважно у ролі розвідувальних машин, і також для безпосередньої підтримки піхоти. У післявоєнні роки БА-64 використовувалися в основному в ролі навчально-бойових машин і були зняті з озброєння Радянської Армії в першій половині 1950-х років.

Раніше «Главком» писав про найпопулярніші бензинові та дизельні авто, які найчастіше купували українці у 2025 році. Найбільшим попитом у покупців користувалися авто марок Reenault, Hyunday та Volkswagen.

А от в червні 2025 року в Україні суттєво зріс попит на нові електромобілі. Зокрема, тоді громадяни придбали майже 1400 транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.

Нагадаємо, що отримання посвідчення водія в Україні стає складнішим. Річ в тім, що в країні вводяться нові регламенти, які стосуються як впровадження обов’язкової відеофіксації всього процесу, так і термінів перескладання іспитів.

Теги: українці автомобіль озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антикорупційне шоу чи системні перетворення – що справді потрібно Україні?
Чи треба перетворювати Зеленського на «кульгаву качку»?
25 липня, 15:25
Олександр Довбенько був призваний на військову службу 1 квітня 2023 року
На війні загинув сапер з Чортківщини. Згадаймо Олександра Довбенька
21 липня, 09:00
Фрідріх Мерц відіграв важливу роль у зміні думки Трампа, «оскільки з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні»
Хто змінив думку Трампа щодо Путіна і війни в Україні – версія Німеччини
20 липня, 20:51
Путін налаштований на будівництво ядерних підводних човнів
Путін вимагає будувати більше ядерних субмарин
25 липня, 09:09
Зазначається, що поновлено роботу над балістичною ракетою «Грім-2» – спадкоємицею проєкту «Сапсан», зупиненого в 2000-х через відсутність фінансування
Україна розвиває ракетну програму: Independent зібрав деталі
4 серпня, 01:57
Togg T10X візьме участь у Мюнхенському автоярмарку
Туреччина запускає у продаж у ЄС свій електричний позашляховик
31 липня, 18:16
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11071 танків
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 серпня, 07:23
Лідер угруповання, 36-річний українець, проживав на території Республіки Молдова
Українець створив схему фейкового пригону авто з-за кордону: збитки перевищили 2 млн грн
7 серпня, 11:19
У Олександра Теплова залишилися мати, батько та брат
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Теплова
10 серпня, 09:00

Авто

У Києві продається бронеавтомобіль часів Другої світової: скільки він коштує
У Києві продається бронеавтомобіль часів Другої світової: скільки він коштує
Які гібридні авто стали популярними в Україні в липні: список
Які гібридні авто стали популярними в Україні в липні: список
Іржа – не перешкода. Раритетний Porsche виставлено на аукціон за вражаючу суму (фото)
Іржа – не перешкода. Раритетний Porsche виставлено на аукціон за вражаючу суму (фото)
Рух вантажівок під час комендантської години: у двох областях знято обмеження
Рух вантажівок під час комендантської години: у двох областях знято обмеження
Tesla готує масштабне оновлення автопілоту
Tesla готує масштабне оновлення автопілоту
Україна та Молдова домовились про продовження «транспортного безвізу»
Україна та Молдова домовились про продовження «транспортного безвізу»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
20K
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
8326
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
2373
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли
2049
Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua