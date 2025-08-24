Головна Країна Кримінал
Львівський інструктор автошколи отримав штраф: причина здивувала

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Львівський інструктор автошколи отримав штраф: причина здивувала
Інструктор перебував за кермом непристебнутим
скриншот з відео

Інструктор отримав постанову за ігнорування одного із правил

У Львові інструктора автошколи патрульні оштрафували за непристебнутий ремінь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Львівщини.

На вулиці Стрийській у Львові патрульні зупинили навчальний автомобіль, інструктор якого перебував за кермом непристебнутим. Попри зауваження поліцейських, чоловік не поспішав виправляти порушення та почав виправдовуватись.

39-річний водій пояснив, що раніше інструкторам дозволялося не користуватися ременями безпеки. Однак патрульні вказали: це правило поширюється на всіх без винятку.

На чоловіка винесли постанову за ч. 5 ст. 121 КУпАП (порушення правил користування ременями безпеки) та провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, у Львові патрульні винесли постанову на жінку, яка переходила дорогу разом із дитиною в не положеному місці. Вона сплатить 255 грн штрафу. 

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
