Львівський інструктор автошколи отримав штраф: причина здивувала

Інструктор отримав постанову за ігнорування одного із правил

У Львові інструктора автошколи патрульні оштрафували за непристебнутий ремінь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Львівщини.

На вулиці Стрийській у Львові патрульні зупинили навчальний автомобіль, інструктор якого перебував за кермом непристебнутим. Попри зауваження поліцейських, чоловік не поспішав виправляти порушення та почав виправдовуватись.

39-річний водій пояснив, що раніше інструкторам дозволялося не користуватися ременями безпеки. Однак патрульні вказали: це правило поширюється на всіх без винятку.

На чоловіка винесли постанову за ч. 5 ст. 121 КУпАП (порушення правил користування ременями безпеки) та провели профілактичну бесіду.

