Хто ще, окрім Путіна, їздив у лімузині Трампа: подробиці від CBS
Президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе раніше також їздили на авто із Трампом
Зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці, яка відбулася 15 серпня 2025 року, розпочалася з незвичної деталі: Путін проїхався в броньованому лімузині Трампа – Cadillac One. Про це пише «Главком» із посиланням на CBS.
За даними телеканалу CBS, цей жест є рідкісним, але не унікальним. Раніше в лімузині американського президента вже проїжджали інші світові лідери, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон і тодішній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.
«Наскільки поширене таке запрошення? Путін – не єдиний світовий лідер, який проїхався в лімузині президента США», – зазначає CBS.
Трамп їхав разом з Макроном до президентського палацу в Парижі у 2017 році. Сіндзо Абе їхав у президентському лімузині з Трампом під час візиту на золотий курорт у Флориді.
Як нагадує CBS, Трамп – не єдиний президент, який їздив на одній автівці з іншими світовими лідерами. Коли колишній президент Джо Байден відвідав Мексику на саміті світових лідерів, Байден та президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор також їхали в президентському лімузині США, відомому як «Звір».
Зустріч Трампа і Путіна, що тривала майже три години, включно з розмовою віч-на-віч у лімузині, закінчилася позитивними заявами обох лідерів про прогрес у переговорах. Однак, угоди щодо України, яка була центральним питанням, досягнуто не було.
До слова, президент України здійснить візит до Вашингтона в понеділок, щоб провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
