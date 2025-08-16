Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хто ще, окрім Путіна, їздив у лімузині Трампа: подробиці від CBS

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Хто ще, окрім Путіна, їздив у лімузині Трампа: подробиці від CBS
Путін не втратив нагоди поїздити лімузином Трампа
фото: cbsaustin

Президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе раніше також їздили на авто із Трампом

Зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці, яка відбулася 15 серпня 2025 року, розпочалася з незвичної деталі: Путін проїхався в броньованому лімузині Трампа – Cadillac One. Про це пише «Главком» із посиланням на CBS.

За даними телеканалу CBS, цей жест є рідкісним, але не унікальним. Раніше в лімузині американського президента вже проїжджали інші світові лідери, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон і тодішній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Трамп і Путін проїхались разом на одній автівці
Трамп і Путін проїхались разом на одній автівці

«Наскільки поширене таке запрошення? Путін – не єдиний світовий лідер, який проїхався в лімузині президента США», – зазначає CBS.

Трамп їхав разом з Макроном до президентського палацу в Парижі у 2017 році. Сіндзо Абе їхав у президентському лімузині з Трампом під час візиту на золотий курорт у Флориді.

Як нагадує CBS, Трамп – не єдиний президент, який їздив на одній автівці з іншими світовими лідерами. Коли колишній президент Джо Байден відвідав Мексику на саміті світових лідерів, Байден та президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор також їхали в президентському лімузині США, відомому як «Звір».

Зустріч Трампа і Путіна, що тривала майже три години, включно з розмовою віч-на-віч у лімузині, закінчилася позитивними заявами обох лідерів про прогрес у переговорах. Однак, угоди щодо України, яка була центральним питанням, досягнуто не було.

До слова, президент України здійснить візит до Вашингтона в понеділок, щоб провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. 

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп автомобіль Еммануель Макрон Сіндзо Абе Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп все ж налаштувався на «обмін»
Що для Трампа значить зустріч на Алясці?
12 серпня, 10:42
Стівен Кольбер – один з найпослідовніших критиків Дональда Трампа в американському ефірі
В США закривають вечірнє шоу з популярним ведучим через критику та жарти про Трампа
19 липня, 02:27
Номерний знак, закритий стороннім предметом
Водій Mercedes отримав покарання за креативне «маскування» номерного знака (фото)
16 липня, 13:02
Трамп про Путіна: я більше не збираюся говорити
Трамп про Путіна: я більше не збираюся говорити
28 липня, 16:59
США та Китай продовжують вести переговори для укладання торговельної угоди
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США
30 липня, 10:09
Під час переговорів політики говорили про війну в Україні та стратегічне партнерство
«Дуже продуктивна зустріч». Трамп прокоментував переговори Віткоффа з Путіним
6 серпня, 20:13
Маск був значною фігурою у команді Трампа
Трамп висловився про стосунки з Ілоном Маском
7 серпня, 01:30
Трамп оголосив у п'ятницю, що він розміщує два атомні підводні човни в «відповідних регіонах» поблизу Росії
Трамп підтвердив прибуття двох ядерних субмарин у регіон поблизу РФ
4 серпня, 08:54
BBC зауважує, що уникнути незручних тем повністю Путіну не вдасться, особливо на пресконференції
BBC пояснило, чому Путін відмовився відповідати на питання журналістів
Сьогодні, 01:44

Політика

«Взяли до уваги». ООН відреагувала на зустріч Трампа із Путіним
«Взяли до уваги». ООН відреагувала на зустріч Трампа із Путіним
Путін привіз цінну річ з кладовища на Алясці
Путін привіз цінну річ з кладовища на Алясці
Білоруська політика вдарила по російському імпорту – розвідка
Білоруська політика вдарила по російському імпорту – розвідка
Символічний візит: Путін відразу після перемовин із Трампом засвітився на Чукотці
Символічний візит: Путін відразу після перемовин із Трампом засвітився на Чукотці
Зустріч Трампа і Путіна: лідери ЄС оприлюднили спільну заяву
Зустріч Трампа і Путіна: лідери ЄС оприлюднили спільну заяву
«Світ став безпечнішим». Орбан привітав зустріч на Алясці
«Світ став безпечнішим». Орбан привітав зустріч на Алясці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
2674
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2512
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
2457
Лише два слова: Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним
2397
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua