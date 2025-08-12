Головна Спорт Новини
Українські кікбоксери виграли чотири чвертьфінали на Всесвітніх іграх

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Українські кікбоксери виграли чотири чвертьфінали на Всесвітніх іграх
Українці продовжують перемагати на Всесвітніх іграх

На екваторі Ігор-2025 у збірної України 23 нагороди та 4 місце у медальному заліку

12 серпня на Всесвітніх іграх-2025 українські кікбоксери WAKO перемогли у всіх чотирьох чвертьфіналах, а Володимир Шевченко був за крок до бронзи в ушу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.

Кікбоксинг WAKO

  • К-1, вагова категорія 63,5 кг, чоловіки, 1/4 фіналу: Гліб Мазур, пройшов до півфіналу 13 серпня.
  • К-1, вагова категорія 52 кг, жінки, 1/4 фіналу: Дарина Іванова, пройшла до півфіналу 13 серпня.
  • К-1, вагова категорія 60 кг, жінки, 1/4 фіналу: Аліна Мартинюк, пройшла до півфіналу 13 серпня.
  • К-1, вагова категорія 91+ кг, чоловіки, 1/4 фіналу: Роман Щербатюк, пройшов до півфіналу 13 серпня.

Ушу

  • Саньда 85 кг, чоловіки, поєдинок за бронзу: Володимир Шевченко поступився іспанцю Андре Фандіно — 0:2.

Сквош

  • Особисті змагання за 17-32 місце, жінки: Аліна Бучма 18 місце.
  • Особисті змагання за 17-32 місце, чоловіки: Дмитро Щербаков 25 місце.

На екваторі Ігор-2025 у збірної України 23 медалі та 4 місце у медальному заліку.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

