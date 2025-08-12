Українські кікбоксери виграли чотири чвертьфінали на Всесвітніх іграх

На екваторі Ігор-2025 у збірної України 23 нагороди та 4 місце у медальному заліку

12 серпня на Всесвітніх іграх-2025 українські кікбоксери WAKO перемогли у всіх чотирьох чвертьфіналах, а Володимир Шевченко був за крок до бронзи в ушу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.

Кікбоксинг WAKO

К-1, вагова категорія 63,5 кг, чоловіки, 1/4 фіналу: Гліб Мазур, пройшов до півфіналу 13 серпня.

К-1, вагова категорія 52 кг, жінки, 1/4 фіналу: Дарина Іванова, пройшла до півфіналу 13 серпня.

К-1, вагова категорія 60 кг, жінки, 1/4 фіналу: Аліна Мартинюк, пройшла до півфіналу 13 серпня.

К-1, вагова категорія 91+ кг, чоловіки, 1/4 фіналу: Роман Щербатюк, пройшов до півфіналу 13 серпня.

Ушу

Саньда 85 кг, чоловіки, поєдинок за бронзу: Володимир Шевченко поступився іспанцю Андре Фандіно — 0:2.

Сквош

Особисті змагання за 17-32 місце, жінки: Аліна Бучма 18 місце.

Особисті змагання за 17-32 місце, чоловіки: Дмитро Щербаков 25 місце.

На екваторі Ігор-2025 у збірної України 23 медалі та 4 місце у медальному заліку.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.