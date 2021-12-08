Найгірший автомобіль року. Бестселер Renault провалив краш-тести (відео)

Найпопулярніший електромобіль Європи – Renault Zoe – отримав за безпеку нуль зірок. Це найгірший результат у 2021 році

Європейська незалежна організація Euro NCAP провела краш-тести Renault Zoe – найпопулярнішого електромобіля Європи за результатами продажів у жовтні 2021 року. Із можливих п’яті зірок Zoe отримав нуль. Це найгірший результат року.

Власне, такого низького результату на краш-тестах автомобілі не показували вже давно: останній раз нуль зірок «набирала» Fiat Panda у 2018 році. Але порівнювати ці результати не зовсім коректно, адже цього року змінилася методологія оцінювання автомобілів. Експерти почали більше уваги приділяти системам активної безпеки – екстрене гальмування, утримання у смузі руху, адаптивний круїз-контроль і так далі.

За даними Euro NCAP, електромобіль отримав низьку оцінку в категорії систем безпеки. Також модель не впоралася із захистом дорослих пасажирів у аварійних ситуаціях.

Нульовий результат Renault Zoe можна пов’язати з дефіцитом напівпровідників, який призвів до того, що виробники змушені відмовлятися від високотехнологічного обладнання, яке відповідає саме за безпеку в автомобілі.

Тож, скоріш за все, проблеми Zoe зникнуть разом із світовим дефіцитом чипів.

В Україні Renault Zoe офіційно не продається. Французи виводили цю модель на наш ринок. Але продажі були низькими, тож компанія вирішила прибрати модель з української лінійки.

Найкращий результат у 2021 році на краш-тестах Euro NCAP продемонстрував кросовер Subaru Outback.