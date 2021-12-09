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    Названо найголовнішу проблему електромобілів. І це – не запас ходу

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    Найчастіше електромобілі мають проблеми з шинами - Названо найголовнішу проблему електромобілів. І це – не запас ходу
    Найчастіше електромобілі мають проблеми з шинами
    фото з відкритих джерел

    Британці дослідили, з якими проблемами найчастіше звертаються за допомогою власники електромобілів

    Невеликий запас ходу – не є головною проблемою електромобілів. Про це свідчить дослідження LV= Britannia Rescue, британської компанії, яка надає екстрену допомогу водіям у дорозі.

    Згідно зі статисткою, яку зібрали британці, лише 11% викликів стосуються розрядженої батареї.

    Головною проблемою власників електромобілів експерти назвали проблеми з колесами. Більше третини викликів від водіїв, які пробили колеса.

    За статистикою, електромобілі мають проблеми з шинами вдвічі частіше, ніж бензинові автомобілі. Це пов’язано з тим, що електричні моделі через батарею значно важчі за автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Тож, і навантаження на колеса у них більше.

    «Зазвичай, люди хвилюються про запас ходу, коли мова йде про «зелені» автомобілі. Але наші дані показують, що це непоширена проблема серед власників електромобілів. Як правило, електромобілі не мають тих проблем, що бензинові або дизельні автомобілі. Але, якщо у вас виникнуть проблеми, то, скоріш за все, вони стосуватимуться коліс», – Генрі Топхем, керуючий директор LV= Britannia Rescue.

    Електричні автомобілі приблизно на 50% важчі за бензинові чи дизельні. Саме тому електромобілі частіше стикаються з проблемами не тільки коліс, а також підвіски.

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    Теги: Електромобілі
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    Названо найголовнішу проблему електромобілів. І це – не запас ходу