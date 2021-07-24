  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Названо автомобілі, які власники тримають найдовше

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найдовше водії в США тримають Toyota Prius - Названо автомобілі, які власники тримають найдовше
    Найдовше водії в США тримають Toyota Prius
    Фото з відкритих джерел

    Американці дослідили, які моделі автомобілів власники тримають найдовше

    Американська iSeeCars проаналізувала понад 660 000 вживаних автомобілів, щоб створити рейтинг автомобілів 1981-2005 років, з якими власники не хочуть розставатися більше 15 років.

    Топ-10 складається здебільшого із пікапі і кросоверів. Є також мінівен та седан. Всі «довгожителі» – японські моделі.

    10. Toyota Sequoia

    Toyota Sequoia
    Toyota Sequoia

    • Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 9,1%
    • На скільки довше середнього: в 1,5 рази

    Toyota Sequoia - єдиний повнорозмірний трирядний позашляховик у цьому списку, який власники зберігають найдовше. Ми не здивовані тим, що бачимо Sequoia у списку, але ми здивовані тим, що інші великі позашляховики, такі як Chevy Tahoe та Ford Expedition, не зробили цього. Їх купують багатодітні сім'ї і експлуатують, поки не поб'ють.

    9. Toyota 4Runner

    Toyota 4Runner
    Toyota 4Runner

    • Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 9,4%
    • На скільки довше середнього: в 1,5 рази

    Toyota ще не раз з'явиться у цьому списку, тож звикайте. 4Runner відомий своєю надійністю, а це вагома причина, чому його власник не хоче продавати таке авто.

    8. Subaru Forester

    Subaru Forester
    Subaru Forester

    • Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 9,8%
    • На скільки довше середнього: в 1,6 рази

    Forester – це єдиний Subaru, який знаходиться в цьому списку. Близько 10% його власників так довго його не продають; наступним за рейтингом Subaru є Outback з 6,8%, що також перевищує середній показник.

    7. Honda Pilot

    Honda Pilot
    Honda Pilot

    • Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 10,4%
    • На скільки довше середнього: в 1,7 рази

    Pilot – перша з двох Honda, яка увійшла до топ-10. Вона продовжує цей список японських автомобілів. До речі, решта списку теж звідти.

    6. Honda CR-V

    Honda CR-V
    Honda CR-V

    • Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 10,7%
    • На скільки довше середнього: в 1,8 рази

    «Honda CR-V є одним з найбільш просторих автомобілів у своєму класі, тоді як Pilot конкурує з мінівенами з точки зору зовнішнього вигляду та багажника, - сказав виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер. – Ці транспортні засоби також мають високий рейтинг безпеки та надійності, що робить їх популярними та практичними виборами для сімейних автомобілів».

    5. Toyota Tundra

    Toyota Tundra
    Toyota Tundra

    • Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 11,3%
    • На скільки довше середнього: в 1,8 рази

    Це знову Toyota, тепер у вигляді пікапа Tundra. В цьому списку це один з двох пікапів, якого не хочуть продавати довгий час.

    4. Toyota Sienna

    Toyota Sienna
    Toyota Sienna

    • Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 11,5%
    • На скільки довше середнього: в 1,9 рази

    Наступна Toyota у списку - Sienna. За даними iSeeCars, 11,5% власників Сієни тримають їх припаркованими на своїх під’їздах протягом 15 років і більше. Це єдиний мінівен, який потрапив у топ-10.

    3. Toyota Tacoma

    Toyota Tacoma
    Toyota Tacoma

    • Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 11,6%
    • На скільки довше середнього: в 1,9 рази

    Другим і останнім пікапом, який потрапив у топ-10 списку, є Toyota Tacoma. Вона відома як міцна вантажівка, яка здатна набігати сотні тисяч кілометрів, не потребуючи серйозних робіт.

    2. Toyota Highlander

    Toyota Highlander
    Toyota Highlander

    • Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 12,4%
    • На скільки довше середнього: у 2,0 рази

    На другому місці - Toyota Highlander. 12,4% власників Highlander зберігають свої кросовери протягом 15 років і довше, що рівно вдвічі перевищує середній показник.

    1. Toyota Prius

    Toyota Prius
    Toyota Prius

    • Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 13,7%
    • На скільки довше середнього: у 2,2 рази

    За даними iSeeCars, 13,7% власників Toyota Prius не продають свої маленькі гібридні хетчбеки протягом 15 років і довше.

    «Власники Prius, які зберігають їх принаймні 15 років – це перші покупці гібридних авто, вони екологічно свідомі і хочуть утримувати свої машини якомога довше, - сказав Брауер. - Ці авто також приваблюють практичних водіїв завдяки економії палива та низьким витратам на володіння».

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Джерело: 24 канал

    Теги: кросовери Subaru Forester Toyota Honda Subaru Toyota Highlander
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Названо автомобілі, які власники тримають найдовше