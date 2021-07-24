Названо автомобілі, які власники тримають найдовше

Американці дослідили, які моделі автомобілів власники тримають найдовше

Американська iSeeCars проаналізувала понад 660 000 вживаних автомобілів, щоб створити рейтинг автомобілів 1981-2005 років, з якими власники не хочуть розставатися більше 15 років.

Топ-10 складається здебільшого із пікапі і кросоверів. Є також мінівен та седан. Всі «довгожителі» – японські моделі.

10. Toyota Sequoia

Toyota Sequoia

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 9,1%

На скільки довше середнього: в 1,5 рази

Toyota Sequoia - єдиний повнорозмірний трирядний позашляховик у цьому списку, який власники зберігають найдовше. Ми не здивовані тим, що бачимо Sequoia у списку, але ми здивовані тим, що інші великі позашляховики, такі як Chevy Tahoe та Ford Expedition, не зробили цього. Їх купують багатодітні сім'ї і експлуатують, поки не поб'ють.

9. Toyota 4Runner

Toyota 4Runner

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 9,4%

На скільки довше середнього: в 1,5 рази

Toyota ще не раз з'явиться у цьому списку, тож звикайте. 4Runner відомий своєю надійністю, а це вагома причина, чому його власник не хоче продавати таке авто.

8. Subaru Forester

Subaru Forester

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 9,8%

На скільки довше середнього: в 1,6 рази

Forester – це єдиний Subaru, який знаходиться в цьому списку. Близько 10% його власників так довго його не продають; наступним за рейтингом Subaru є Outback з 6,8%, що також перевищує середній показник.

7. Honda Pilot

Honda Pilot

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 10,4%

На скільки довше середнього: в 1,7 рази

Pilot – перша з двох Honda, яка увійшла до топ-10. Вона продовжує цей список японських автомобілів. До речі, решта списку теж звідти.

6. Honda CR-V

Honda CR-V

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 10,7%

На скільки довше середнього: в 1,8 рази

«Honda CR-V є одним з найбільш просторих автомобілів у своєму класі, тоді як Pilot конкурує з мінівенами з точки зору зовнішнього вигляду та багажника, - сказав виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер. – Ці транспортні засоби також мають високий рейтинг безпеки та надійності, що робить їх популярними та практичними виборами для сімейних автомобілів».

5. Toyota Tundra

Toyota Tundra

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 11,3%

На скільки довше середнього: в 1,8 рази

Це знову Toyota, тепер у вигляді пікапа Tundra. В цьому списку це один з двох пікапів, якого не хочуть продавати довгий час.

4. Toyota Sienna

Toyota Sienna

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 11,5%

На скільки довше середнього: в 1,9 рази

Наступна Toyota у списку - Sienna. За даними iSeeCars, 11,5% власників Сієни тримають їх припаркованими на своїх під’їздах протягом 15 років і більше. Це єдиний мінівен, який потрапив у топ-10.

3. Toyota Tacoma

Toyota Tacoma

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 11,6%

На скільки довше середнього: в 1,9 рази

Другим і останнім пікапом, який потрапив у топ-10 списку, є Toyota Tacoma. Вона відома як міцна вантажівка, яка здатна набігати сотні тисяч кілометрів, не потребуючи серйозних робіт.

2. Toyota Highlander

Toyota Highlander

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 12,4%

На скільки довше середнього: у 2,0 рази

На другому місці - Toyota Highlander. 12,4% власників Highlander зберігають свої кросовери протягом 15 років і довше, що рівно вдвічі перевищує середній показник.

1. Toyota Prius

Toyota Prius

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 13,7%

На скільки довше середнього: у 2,2 рази

За даними iSeeCars, 13,7% власників Toyota Prius не продають свої маленькі гібридні хетчбеки протягом 15 років і довше.

«Власники Prius, які зберігають їх принаймні 15 років – це перші покупці гібридних авто, вони екологічно свідомі і хочуть утримувати свої машини якомога довше, - сказав Брауер. - Ці авто також приваблюють практичних водіїв завдяки економії палива та низьким витратам на володіння».

Джерело: 24 канал