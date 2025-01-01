Головна Техно Авто
search button user button menu button

Нові правила ввезення авто, закон про автоцивілку. Які зміни очікують на водіїв у 2025 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нові правила ввезення авто, закон про автоцивілку. Які зміни очікують на водіїв у 2025 році
З 1 січня 2025 року змінено початок дії страхового сертифікату «Зелена картка»
фото з відкритих джерел

З 1 січня набуває чинності нова редакція закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

З 1 січня 2025 року в Україні вводиться чимало нових правил для водіїв. «Главком» розповість про зміни до закону про автоцивільну відповідальність, оновлений початок дії страхового сертифіката «Зелена картка» та ввезення автомобілів з-за кордону.

Зміст

Страховий сертифікат «Зелена картка»

З 1 січня 2025 року страховий сертифікат «Зелена картка», який потрібен для виїзду за кордон на автомобілі, почне діяти тільки наступного дня після його оформлення. Про це повідомляє Моторне транспортне страхове бюро України.

Відтепер страховий сертифікат «Зелена картка» необхідно оформлювати щонайменше за добу до поїздки. Документ, оформлений у день виїзду, буде вважатися недійсним, що може стати причиною відмови у перетині кордону.

З початку року водії зможуть пред’являти «Зелену картку» в цифровому форматі, зберігаючи її, наприклад, у вигляді pdf-файлу на мобільному пристрої. У перспективі планується поступова відмова від друкованих версій сертифікатів.

Крім того, з 2025 року страхові компанії в Україні зможуть самостійно встановлювати розмір страхової премії за договорами міжнародного страхування «Зелена картка», враховуючи внутрішні критерії оцінки ризиків та інші ринкові фактори.

Закон про автоцивілку

З 1 січня 2025 року набуває чинності нова редакція закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» замість закону, який діяв з 2005 року.

Відповідно до нових змін, поліс стане електронним. Запровадження прямого врегулювання для всіх страхових компаній, які пропонують цей вид страхування, дозволить потерпілим звертатися за виплатою до своєї страхової компанії, а не до страхової винуватця ДТП, як це відбувалося раніше.

Це усуває необхідність шукати компанію винуватця, а страхові компанії отримують стимул швидко та якісно врегульовувати збитки своїх клієнтів. Пряме врегулювання стане обов’язковим для всіх страхових компаній, що значно покращить процес виплат.

Страхова компанія здійснює виплати потерпілим за наступних умов:

  • У ДТП брали участь лише два транспортні засоби.
  • Обидва водії мали чинні поліси, а пошкоджено виключно майно (без загиблих чи травмованих).
  • Якщо у ДТП брали участь два транспортні засоби, і поліс був чинним лише у потерпілої сторони.

З січня поступово збільшуватимуть страхові суми за полісами:

  • Для шкоди життю та здоров’ю: 500 тис. грн на одну особу, 5 млн грн на страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.
  • Для шкоди майну: 250 тис. грн на одну особу, 1,25 млн грн на страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

Ці зміни стосуватимуться полісів, які набувають чинності з 1 січня 2025 року. Поліси, що почали діяти до 31 грудня 2024 року, діятимуть за старими правилами до завершення терміну їх дії.

Закон зобов’язує страхову компанію ухвалити рішення щодо виплати протягом 60 днів з моменту отримання заяви та необхідних документів. У разі потреби додаткових експертиз або дослідження обставин ДТП цей строк може бути продовжено до 90 днів.

Правила ввезення авто в Україну

З 1 січня 2025 року в Україні запроваджуються нові правила ввезення автомобілів. Про це повідомляє Telegraf.

Згідно з нововведеннями, дозволено ввозити лише машини, які відповідають екологічному стандарту «Євро-6», тобто випущені після 2015 року. Нові правила стосуватимуться таких видів транспорту:

  • сідлових тягачів для напівпричепів;
  • автобусів;
  • вантажівок;
  • спеціальної техніки (зокрема автокранів, евакуаторів тощо);
  • нових легкових автомобілів, що проходять першу реєстрацію.

Однак ці обмеження не стосуватимуться вживаних легкових авто, які вже експлуатувалися та зареєстровані раніше. Такі машини, випущені після 1996 року («Євро-2»), українці й надалі зможуть завозити.

Варто зазначити, що електромобілі залишаються поза межами цих правил, адже не мають двигуна внутрішнього згоряння. Також заборона не поширюватиметься на автомобілі, які ввозяться для потреб ЗСУ чи як гуманітарна допомога.

Стандарт дорожніх світлофорів

У 2025 році Україна перейде на новий стандарт дорожніх світлофорів. Головна відмінність від нині діючих світлосигнальних приладів для регулювання руху транспорту та пішоходів – замість звичного зеленого кольору буде впроваджено його смарагдовий відтінок.

Наразі Україна живе за світлофорним стандартом ДСТУ 4092-2002, який був прийнятий 3 червня 2002 року, і набув чинності з 1 січня 2003 року.

15 листопада державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») ухвалив новий стандарт ДСТУ 4092-2024, який почне діяти з 1 травня 2025 року.

Головні зміни у національному стандарті «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила використання та вимоги безпеки» такі:

  • стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні (уривчасті), які краще видно;
  • колір зеленого сигналу світлофора буде смарагдовий;
  • велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою діаметром 100 мм для велосипедних доріжок, для розміщення праворуч від
  • дороги, та лінзою 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою;
  • спільні вело-пішохідні світлофори;
  • таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і на транспортних, у тому числі велосипедних світлофорах;
  • кнопки виклику сигналу світлофора та пристрою звукового сповіщення.

Нововведення схвалив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Читайте також:

Теги: закон водій українці дорожній рух автомобіль Україна страхування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зміниться глобальний порядок у 2025 році?
Політична турбулентність і нові виклики у наступному році
26 грудня, 2024, 18:48
Загалом від початку минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення
Ворог просунувся в Кураховому – DeepState
3 грудня, 2024, 05:47
Раніше Зеленський підписав законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України
Рада скасувала пільги для позбавлених звання Героя України
3 грудня, 2024, 19:02
Швейцарія думає яким чином вирішити проблему із притулками для біженців з України
Швейцарія залишить без права на притулок значну частину біженців
5 грудня, 2024, 09:14
Російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська, атакуючи слабкі точки України
Наступ на Покровськ приносить росіянам величезні втрати – ISW
12 грудня, 2024, 06:29
Байден і лідери країн G7 обговорять низку питань щодо спільної підтримки України
Байден планує обговорити питання України з лідерами G7
12 грудня, 2024, 22:09
Берлінська: Якщо ми знову заснемо, як ми заснули після АТО, то третій етап буде для нас фатальним
«Не будьте наївними». Марія Берлінська звернулася до українців, які чекають перемир’я
14 грудня, 2024, 07:10
За словами Зеленського, в Орбана та Путіна «надто теплі» відносини, щоб «ставити Путіна на місце»
Зеленський пояснив, чому Орбан не має мандата на перемовини щодо війни в Україні
19 грудня, 2024, 16:40
У Брюсселі президент Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою, щоб обговорити продовження підтримки України
Президент України та прем'єр-міністр Чехії обговорили актуальні оборонні потреби України
19 грудня, 2024, 19:03

Авто

Нові правила ввезення авто, закон про автоцивілку. Які зміни очікують на водіїв у 2025 році
Нові правила ввезення авто, закон про автоцивілку. Які зміни очікують на водіїв у 2025 році
Ексклюзив за $345 000: в Україну привезли новітній Bentley на 780 сил (фото)
Ексклюзив за $345 000: в Україну привезли новітній Bentley на 780 сил (фото)
У Німеччині назвали найкращі та найгірші авто 2024 року (фото)
У Німеччині назвали найкращі та найгірші авто 2024 року (фото)
Витік даних у Volkswagen: дані 800 тис. водіїв з'явились у відкритому доступі
Витік даних у Volkswagen: дані 800 тис. водіїв з'явились у відкритому доступі
Новий електрокар Mercedes із запасом ходу 750 км помітили на дорогах до презентації (фото)
Новий електрокар Mercedes із запасом ходу 750 км помітили на дорогах до презентації (фото)
Які позашляховики подешевшають на початку 2025 року (фото)
Які позашляховики подешевшають на початку 2025 року (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
75K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
43K
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
13K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
11K
США встановили економічний рекорд у 2024 році

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua