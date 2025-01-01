Нові правила ввезення авто, закон про автоцивілку. Які зміни очікують на водіїв у 2025 році

З 1 січня набуває чинності нова редакція закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

З 1 січня 2025 року в Україні вводиться чимало нових правил для водіїв. «Главком» розповість про зміни до закону про автоцивільну відповідальність, оновлений початок дії страхового сертифіката «Зелена картка» та ввезення автомобілів з-за кордону.

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Страховий сертифікат «Зелена картка»

З 1 січня 2025 року страховий сертифікат «Зелена картка», який потрібен для виїзду за кордон на автомобілі, почне діяти тільки наступного дня після його оформлення. Про це повідомляє Моторне транспортне страхове бюро України.

Відтепер страховий сертифікат «Зелена картка» необхідно оформлювати щонайменше за добу до поїздки. Документ, оформлений у день виїзду, буде вважатися недійсним, що може стати причиною відмови у перетині кордону.

З початку року водії зможуть пред’являти «Зелену картку» в цифровому форматі, зберігаючи її, наприклад, у вигляді pdf-файлу на мобільному пристрої. У перспективі планується поступова відмова від друкованих версій сертифікатів.

Крім того, з 2025 року страхові компанії в Україні зможуть самостійно встановлювати розмір страхової премії за договорами міжнародного страхування «Зелена картка», враховуючи внутрішні критерії оцінки ризиків та інші ринкові фактори.

Закон про автоцивілку

З 1 січня 2025 року набуває чинності нова редакція закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» замість закону, який діяв з 2005 року.

Відповідно до нових змін, поліс стане електронним. Запровадження прямого врегулювання для всіх страхових компаній, які пропонують цей вид страхування, дозволить потерпілим звертатися за виплатою до своєї страхової компанії, а не до страхової винуватця ДТП, як це відбувалося раніше.

Це усуває необхідність шукати компанію винуватця, а страхові компанії отримують стимул швидко та якісно врегульовувати збитки своїх клієнтів. Пряме врегулювання стане обов’язковим для всіх страхових компаній, що значно покращить процес виплат.

Страхова компанія здійснює виплати потерпілим за наступних умов:

У ДТП брали участь лише два транспортні засоби.

Обидва водії мали чинні поліси, а пошкоджено виключно майно (без загиблих чи травмованих).

Якщо у ДТП брали участь два транспортні засоби, і поліс був чинним лише у потерпілої сторони.

З січня поступово збільшуватимуть страхові суми за полісами:

Для шкоди життю та здоров’ю: 500 тис. грн на одну особу, 5 млн грн на страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

Для шкоди майну: 250 тис. грн на одну особу, 1,25 млн грн на страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

Ці зміни стосуватимуться полісів, які набувають чинності з 1 січня 2025 року. Поліси, що почали діяти до 31 грудня 2024 року, діятимуть за старими правилами до завершення терміну їх дії.

Закон зобов’язує страхову компанію ухвалити рішення щодо виплати протягом 60 днів з моменту отримання заяви та необхідних документів. У разі потреби додаткових експертиз або дослідження обставин ДТП цей строк може бути продовжено до 90 днів.

Правила ввезення авто в Україну

З 1 січня 2025 року в Україні запроваджуються нові правила ввезення автомобілів. Про це повідомляє Telegraf.

Згідно з нововведеннями, дозволено ввозити лише машини, які відповідають екологічному стандарту «Євро-6», тобто випущені після 2015 року. Нові правила стосуватимуться таких видів транспорту:

сідлових тягачів для напівпричепів;

автобусів;

вантажівок;

спеціальної техніки (зокрема автокранів, евакуаторів тощо);

нових легкових автомобілів, що проходять першу реєстрацію.

Однак ці обмеження не стосуватимуться вживаних легкових авто, які вже експлуатувалися та зареєстровані раніше. Такі машини, випущені після 1996 року («Євро-2»), українці й надалі зможуть завозити.

Варто зазначити, що електромобілі залишаються поза межами цих правил, адже не мають двигуна внутрішнього згоряння. Також заборона не поширюватиметься на автомобілі, які ввозяться для потреб ЗСУ чи як гуманітарна допомога.

Стандарт дорожніх світлофорів

У 2025 році Україна перейде на новий стандарт дорожніх світлофорів. Головна відмінність від нині діючих світлосигнальних приладів для регулювання руху транспорту та пішоходів – замість звичного зеленого кольору буде впроваджено його смарагдовий відтінок.

Наразі Україна живе за світлофорним стандартом ДСТУ 4092-2002, який був прийнятий 3 червня 2002 року, і набув чинності з 1 січня 2003 року.

15 листопада державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») ухвалив новий стандарт ДСТУ 4092-2024, який почне діяти з 1 травня 2025 року.

Головні зміни у національному стандарті «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила використання та вимоги безпеки» такі:

стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні (уривчасті), які краще видно;

колір зеленого сигналу світлофора буде смарагдовий;

велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою діаметром 100 мм для велосипедних доріжок, для розміщення праворуч від

дороги, та лінзою 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою;

спільні вело-пішохідні світлофори;

таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і на транспортних, у тому числі велосипедних світлофорах;

кнопки виклику сигналу світлофора та пристрою звукового сповіщення.

Нововведення схвалив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.