Названо марки автомобілів, які найчастіше штрафують за перевищення швидкості

Автомобілі яких марок найчастіше попадаються на камери на дорогах

Українські експерти назвали марки автомобілів, водії яких найчастіше сплачують штрафи за перевищення швидкості

Сервіс оплати штрафів «Штрафи UA» поділився цікавою статистикою: водії яких марок автомобілів найчастіше сплачують штрафи за перевищення швидкості. До добірки потрапили п’ять автомобільних брендів.

Лідирують у цьому списку зовсім не преміальні бренди на кшталт Porsche чи BMW.

П’яте місце посіли водії Skoda, у них назбиралось 14,5 тис. штрафів.

Четверте місце за Mercedes – 19,9 тис. постанов.

Третя сходинка рейтингу відведена для Renault – 21,8 тис. порушень.

Заробивши 23,1 тис. штрафів, другими у цьому списку стали автомобілі Toyota.

Лідером рейтингу виявився бренд Volkswagen, власники якого змогли помітно відірватися від конкурентів з 33,7 тис. штрафів.

Цікаво, що Volkswagen не є найбільш популярною маркою в України на ринку нових автомобілів. А ось якщо говорити про вживані машини, тут німецький бренд є безсуперечним лідером.

Які вживані автомобілі українці купують найчастіше, дивіться за цим посиланням.