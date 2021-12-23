Названо марки автомобілів, які найчастіше штрафують за перевищення швидкості
Українські експерти назвали марки автомобілів, водії яких найчастіше сплачують штрафи за перевищення швидкості
Сервіс оплати штрафів «Штрафи UA» поділився цікавою статистикою: водії яких марок автомобілів найчастіше сплачують штрафи за перевищення швидкості. До добірки потрапили п’ять автомобільних брендів.
Лідирують у цьому списку зовсім не преміальні бренди на кшталт Porsche чи BMW.
П’яте місце посіли водії Skoda, у них назбиралось 14,5 тис. штрафів.
Четверте місце за Mercedes – 19,9 тис. постанов.
Третя сходинка рейтингу відведена для Renault – 21,8 тис. порушень.
Заробивши 23,1 тис. штрафів, другими у цьому списку стали автомобілі Toyota.
Лідером рейтингу виявився бренд Volkswagen, власники якого змогли помітно відірватися від конкурентів з 33,7 тис. штрафів.
Цікаво, що Volkswagen не є найбільш популярною маркою в України на ринку нових автомобілів. А ось якщо говорити про вживані машини, тут німецький бренд є безсуперечним лідером.
Які вживані автомобілі українці купують найчастіше, дивіться за цим посиланням.
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