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    Названо марки автомобілів, які найчастіше штрафують за перевищення швидкості

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    Автомобілі яких марок найчастіше попадаються на камери на дорогах - Названо марки автомобілів, які найчастіше штрафують за перевищення швидкості
    Автомобілі яких марок найчастіше попадаються на камери на дорогах
    фото з відкритих джерел

    Українські експерти назвали марки автомобілів, водії яких найчастіше сплачують штрафи за перевищення швидкості

    Сервіс оплати штрафів «Штрафи UA» поділився цікавою статистикою: водії яких марок автомобілів найчастіше сплачують штрафи за перевищення швидкості. До добірки потрапили п’ять автомобільних брендів.

    Лідирують у цьому списку зовсім не преміальні бренди на кшталт Porsche чи BMW.

    П’яте місце посіли водії Skoda, у них назбиралось 14,5 тис. штрафів.

    Четверте місце за Mercedes – 19,9 тис. постанов.

    Третя сходинка рейтингу відведена для Renault – 21,8 тис. порушень.

    Заробивши 23,1 тис. штрафів, другими у цьому списку стали автомобілі Toyota.

    Лідером рейтингу виявився бренд Volkswagen, власники якого змогли помітно відірватися від конкурентів з 33,7 тис. штрафів.

    Цікаво, що Volkswagen не є найбільш популярною маркою в України на ринку нових автомобілів. А ось якщо говорити про вживані машини, тут німецький бренд є безсуперечним лідером.

    Які вживані автомобілі українці купують найчастіше, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: ПДР
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    Названо марки автомобілів, які найчастіше штрафують за перевищення швидкості