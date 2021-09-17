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    Корейці показали першого у світі робота-охоронця (фото)

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    Робот охоронятиме завод Kia - Корейці показали першого у світі робота-охоронця (фото)
    Робот охоронятиме завод Kia
    Фото: Kia

    Hyudai презентувала першого робота-патрульного. Він слідкуватиме за порядком на заводі корейського автовиробника

    Корейська Hyundai представила першого робота, призначеного для забезпечення безпеки промислових об'єктів. Пілотний проєкт компанія запустила на заводі Kia, яка входить до складу Hyundai.

    Чотиринога машина оснащена датчиками, камерами та штучним інтелектом, що дозволить їй в автоматичному режимі патрулювати підприємство. Робот вміє визначати людей, вимірювати температуру в приміщенні, а також розпізнавати небезпечні ситуації та передавати сигнал тривоги.

    Менеджери зможуть переключитися на ручне управління роботом, щоб уважно оглянути необхідні зони підприємства.

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    Корейці показали першого у світі робота-охоронця (фото)
    Корейці показали першого у світі робота-охоронця (фото)
    Корейці показали першого у світі робота-охоронця (фото)
    Корейці показали першого у світі робота-охоронця (фото)

    Спершу інноваційний помічник займеться патрулюванням в нічний час. Фахівці перевірять ефективність і можливості машини в умовах великого автозаводу. Якщо експеримент завершиться успішно, на підприємствах Hyundai роботові побільшає.

    На початку лютого підрозділ New Horizons Studio, створене Hyundai Motor Group для розробки роботизованих транспортних засобів, представило новий проект. Він називається Tiger X-1 і являє собою крокуючий модульний безпілотник, призначений для транспортування обладнання, продуктів і медикаментів в найвіддаленіші і важкодоступні місця.

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    Теги: Hyundai Kia
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    Корейці показали першого у світі робота-охоронця (фото)