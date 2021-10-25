Експерти визначили найдорожчу автомобільну марку світу. І це – не Tesla

Американці підрахували вартість автомобільних брендів. Tesla опинилася лише на четвертій сходинці

Незважаючи на рекордну вартість акцій, компанії Tesla не вдалося перемогти у щорічному рейтингу найдорожчих автомобільних брендів, який складає американська консалтингова компанія Interbrand.

Першою у списку виявилася Toyota. Вартість бренду японської компанії оцінили у $54,1 млрд. Це на п'ять відсотків більше, ніж в минулому році.

На другому місці Mercedes-Benz з цінником $50,8 млрд.

Замикає трійку BMW, бренд якої коштує $41,6 млрд.

А ось Tesla опинилася лише на четвертому місці. Однак компанії Ілона Маск за останній рік вдалося суттєво поліпшити показники. Експерти оцінили вартість бренду Tesla у $36,27 млрд. Це майже втричі більше ніж минулого року.

В цілому топ-5 найдорожчих автомобільних брендів світу у 2021 році має наступний вигляд: