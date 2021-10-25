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    Експерти визначили найдорожчу автомобільну марку світу. І це – не Tesla

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    Найдорожчий автомобільний бренд світу - Toyota - Експерти визначили найдорожчу автомобільну марку світу. І це – не Tesla
    Найдорожчий автомобільний бренд світу - Toyota
    Фото: glavcom.ua

    Американці підрахували вартість автомобільних брендів. Tesla опинилася лише на четвертій сходинці

    Незважаючи на рекордну вартість акцій, компанії Tesla не вдалося перемогти у щорічному рейтингу найдорожчих автомобільних брендів, який складає американська консалтингова компанія Interbrand.

    Першою у списку виявилася Toyota. Вартість бренду японської компанії оцінили у $54,1 млрд. Це на п'ять відсотків більше, ніж в минулому році.

    На другому місці Mercedes-Benz з цінником $50,8 млрд.

    Замикає трійку BMW, бренд якої коштує $41,6 млрд.

    А ось Tesla опинилася лише на четвертому місці. Однак компанії Ілона Маск за останній рік вдалося суттєво поліпшити показники. Експерти оцінили вартість бренду Tesla у $36,27 млрд. Це майже втричі більше ніж минулого року.

    В цілому топ-5 найдорожчих автомобільних брендів світу у 2021 році має наступний вигляд:

    • Toyota – $54,12 млрд;
    • Mercedes-Benz – 50,87 млрд;
    • BMW – $41,63 млрд;
    • Tesla – $36,27 млрд;
    • Honda – $21,32 млрд.

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    Теги: Tesla Toyota BMW Honda
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    Експерти визначили найдорожчу автомобільну марку світу. І це – не Tesla