Експерти визначили найдорожчу автомобільну марку світу. І це – не Tesla
Американці підрахували вартість автомобільних брендів. Tesla опинилася лише на четвертій сходинці
Незважаючи на рекордну вартість акцій, компанії Tesla не вдалося перемогти у щорічному рейтингу найдорожчих автомобільних брендів, який складає американська консалтингова компанія Interbrand.
Першою у списку виявилася Toyota. Вартість бренду японської компанії оцінили у $54,1 млрд. Це на п'ять відсотків більше, ніж в минулому році.
На другому місці Mercedes-Benz з цінником $50,8 млрд.
Замикає трійку BMW, бренд якої коштує $41,6 млрд.
А ось Tesla опинилася лише на четвертому місці. Однак компанії Ілона Маск за останній рік вдалося суттєво поліпшити показники. Експерти оцінили вартість бренду Tesla у $36,27 млрд. Це майже втричі більше ніж минулого року.
В цілому топ-5 найдорожчих автомобільних брендів світу у 2021 році має наступний вигляд:
- Toyota – $54,12 млрд;
- Mercedes-Benz – 50,87 млрд;
- BMW – $41,63 млрд;
- Tesla – $36,27 млрд;
- Honda – $21,32 млрд.
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