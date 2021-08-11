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    Названо найпопулярніші марки вживаних автомобілів в Україні в липні

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    Volkswagen Passat &ndash; найпопулярніша вживана іномарка в Україні в липні - Названо найпопулярніші марки вживаних автомобілів в Україні в липні

    Volkswagen Passat – найпопулярніша вживана іномарка в Україні в липні

    Фото з відкритих джерел

    Вживані автомобілі яких марок українці найчастіше імпортували в липні 2021 року

    В липні 2021 року українці ввезли з-за кордону 54,5 тисячі вживаних іномарок. Це є рекордна кількість реєстрацій розмитненого секонд-хенду за останні 30 місяців. Відносно липня минулого року поповнення автопарку країни старими автівками збільшилось на 59%, повідомляє асоціація «Укравтопром».

    Найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду залишається Volkswagen. За місяць майже 9,2 тисячі авто цього бренду поміняли своїх іноземних власників на українських.

    На другому місці Ford. Протягом липня було зареєстровано 4,7 тисячі бувших у використанні машин.

    Третьою за популярністю стала Renault з результатом 4,2 тисячі машин.

    Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат. Їх придбали 3,6 тисячі автомобілістів.

    Замикає п’ятірку лідерів Opel, у заліку якого більше 3,5 тисячі українських номерів.

    Найпопулярнішим вживаним автомобілем липня став Volkswagen Passat. За місяць свою першу реєстрацію в Україні пройшли 3,3 тисячі авто з пробігом цієї моделі.

    Всього з січня по липень 2021 року українську прописку отримали 250 тисяч легкових авто з пробігом. Це на 44% більше ніж торік і у 4,3 рази більше за кількість проданих в країні нових авто.

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    Теги: Opel Volkswagen Skoda авторинок
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    Названо найпопулярніші марки вживаних автомобілів в Україні в липні