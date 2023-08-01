В Україні змінились правила отримання водійських прав

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, – два роки

Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (якщо неуспішно склали) становить не менше ніж 10 днів

Міністерство внутрішніх справ скасувало обмеження на кількість спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення. Про це йдеться у повідомленні МВС.

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Зазначається, що упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

необмежену кількість спроб для складання теорії;

необмежену кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (якщо неуспішно склали) становить не менше ніж 10 днів.

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Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, – два роки.

Раніше повідомлялося, що МВС розширює експеримент із посиленим контролем на водійських іспитах ще на чотири області.