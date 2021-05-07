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    Нова Skoda Fabia дістанеться до України лише з «овочевим» мотором

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    Skoda Octavia 2022 - Нова Skoda Fabia дістанеться до України лише з «овочевим» мотором
    Skoda Octavia 2022
    Фото: Skoda

    Skoda привезе в Україну нову Fabia з єдиним «слабеньким» літровим мотором

    На початку травня 2021 року Skoda презентувала четверте покоління своєї найбільш доступної моделі – Fabia. Новинка переїхала на одну платформу з сучасними версіями Volkswagen Polo, Audi A1 і Seat Ibiza.

    В Україні автомобіль з’явиться наприкінці 2021 року. В лінійці силових агрегатів буде лише один мотор – «овочевий» літровий атмосферний двигун у двох версіях форсування: 65 та 80 кінських сил.

    Трансмісія також лише одна – 5-ступінчаста «механіка».

    Skoda Fabia 2022
    Skoda Fabia 2022

    Нагадаємо, що європейцям Skoda запропонувала набагато цікавішу лінійку агрегатів. До її складу увійдуть ще два мотори:

    • літровий турбований мотор потужністю 95 або 110 кінських сил;
    • 1,5-літровий турбований мотор з системою відключення циліндрів потужністю 150 кінських сил.

    Трансмісій в Європі буде теж декілька. Окрім згаданої п’ятиступінчастої «ручки» буде ще 6-ступінчаста «механіка» та робот DSG.

    Але українці всього цього різноманіття не побачать.

    Нагадаємо, що в Європі також стартували продажі першого електромобіля чеської марки – Skoda Enyaq. Але цю новинку у офіційних дилерів українці найближчим майбутнім також не побачать. Адже компанія вирішила поки що не представляти Enyaq в Україні.

    А ось BMW оголосила про старт продажів в Україні свого найкрутішого електромобіля. Детальніше про це – за посиланням.

    Які ще електромобілі дебютують в Україні у 2021 році, дивиться за цим посиланням.

    Теги: Skoda Fabia
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