Нова Skoda Fabia дістанеться до України лише з «овочевим» мотором

Skoda привезе в Україну нову Fabia з єдиним «слабеньким» літровим мотором

На початку травня 2021 року Skoda презентувала четверте покоління своєї найбільш доступної моделі – Fabia. Новинка переїхала на одну платформу з сучасними версіями Volkswagen Polo, Audi A1 і Seat Ibiza.

В Україні автомобіль з’явиться наприкінці 2021 року. В лінійці силових агрегатів буде лише один мотор – «овочевий» літровий атмосферний двигун у двох версіях форсування: 65 та 80 кінських сил.

Трансмісія також лише одна – 5-ступінчаста «механіка».

Skoda Fabia 2022

Нагадаємо, що європейцям Skoda запропонувала набагато цікавішу лінійку агрегатів. До її складу увійдуть ще два мотори:

літровий турбований мотор потужністю 95 або 110 кінських сил;

1,5-літровий турбований мотор з системою відключення циліндрів потужністю 150 кінських сил.

Трансмісій в Європі буде теж декілька. Окрім згаданої п’ятиступінчастої «ручки» буде ще 6-ступінчаста «механіка» та робот DSG.

Але українці всього цього різноманіття не побачать.

Нагадаємо, що в Європі також стартували продажі першого електромобіля чеської марки – Skoda Enyaq. Але цю новинку у офіційних дилерів українці найближчим майбутнім також не побачать. Адже компанія вирішила поки що не представляти Enyaq в Україні.

А ось BMW оголосила про старт продажів в Україні свого найкрутішого електромобіля. Детальніше про це – за посиланням.

Які ще електромобілі дебютують в Україні у 2021 році, дивиться за цим посиланням.