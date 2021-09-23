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    «Нудна та посередня». Відому японську марку автомобілів жорстко розкритикували

    •  glavcom.ua
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    Екс-глава Nissan розкритикував компанію - «Нудна та посередня». Відому японську марку автомобілів жорстко розкритикували
    Екс-глава Nissan розкритикував компанію
    Фото: Glavcom.ua

    Екс-глава японського Nissan Карлос Гон розкритикував компанію, назвав її нудною та посередньою

    Колишній глава Nissan Карлос Гон, якому довелося втекти із Японії, виступив з різкою критикою компанії. В інтерв'ю американському каналу Fox Business екс-директор назвав Nissan «нудним і посереднім». За його словами, обрана політика пустила компанію під укіс і перекреслила довгі роки роботи, повернувши Nissan до положення кінця 90-х років.

    В ході інтерв'ю Гон розповів про своє бачення причини свого арешту і звільнення з посади голови Nissan і Renault в 2018 році. За його словами, топ-менеджерам Nissan не сподобалася його ідея налагодження більш тісних відносин в рамках альянсу, адже вони бажали більшої автономії.

    За допомогою японських чиновників вони, начебто, сфальсифікували проти нього справу про махінації з фінансами, впевнений Гон.

    «На жаль, після 19 років роботи Nissan повернувся до того, що було в 1999 році: тоді він був нудною і посередньою компанією, яка з усіх сил намагалася знайти своє місце в автомобільній промисловості», – сказав Гон.

    Екс-глава запевняє, що він намагався створити систему, в якій Nissan був би частиною чогось абсолютно нового і інноваційного.

    Японська влада і деякі керівники вважали, що при більш тісних зв'язках всередині альянсу пропаде баланс, і Renault почне домінувати. Французький уряд дійсно вживав кроки, щоб Renault отримала більшу вагу в союзі, додав Гон.

    Крім цього, Гон згадав обставини своєї втечі з Японії в Ліван в кінці 2019 року. Він пояснив, що настільки зневірився спостерігати за суддями і прокурорами, що зважився втекти з країни.

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    Теги: Renault Nissan
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    «Нудна та посередня». Відому японську марку автомобілів жорстко розкритикували