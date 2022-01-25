Пальне подорожчало втретє за місяць. Водіям оголосили нову вартість бензину та дизелю

В Україні знову дорожчає пальне – вже втретє цього місяця. Ціни близькі до рекордних показників

Ціни на пальне в Україні знову зростають. Про подорожчання бензинів та дизелю у 2022 році «Главком» вперше повідомляв 5 січня. Потім про зростання цін стало відомо 14 січня. І ось чергові зміни на стелах великих мереж заправок відбулися 25 січня.

Тобто, лише за перший місяць 2022 року пальне в Україні встигло подорожчати тричі.

Цього разу уряд, який з минулого року регулює ціни на пальне, дозволив підняти цінник:

на бензин А-95 – до 34,25 грн/л;

на дизельне пальне – до 33,84 грн/л.

І заправки вже почали це робити. Так, наприклад, на сайті мережі Окко вказано, що А-95 на її заправках коштує 34,25 грн/л. А дизельне пальне 33,84 грн/л. Тобто, компанія одразу ж підняла ціни до максимально можливих.

Та сама ситуація і на заправках WOG. По більшості інших мереж інформації поки що немає – вони не так оперативно оновлюють свої сайти. Деякі компанії взагалі не вказують вартість свого пального на сайті. Наприклад, так робить такий знаний виробник пального, як Shell.

Проте, немає сумніву, що і всі інші оператори теж піднімуть ціни найближчим часом. А, скоріш за все, більшість з них це вже зробила.

Що буде з цінами у лютому

Прогноз на лютий ще «веселіший». Наступного місяця вартість літру А-95 може сягнути 40 грн. Таку думку у коментарі виданню UBR висловив Дмитро Леушкин, директор мережі АЗС Prime.

За словами експерта, велика можливість побачити такі цінники на АЗС існує вже з 12 лютого, чому передуватиме кілька етапів підвищення розцінок на заправках.

Він зазначає, що коливання курсу долара швидко відбиваються на вартості пального. А у зв'язку із запровадженням в Україні державного регулювання цін на пальне, яке виходить тричі на місяць.

З урахуванням дуже дорогої нафти першого лютого ціна підскочить ще приблизно на 2 грн/л нагору.

Наступне підвищення припадає на суботу, 12 лютого, тому за фактом зростання цінників відбудеться найближчого робочого дня – 14 лютого. Підігріє цифри на заправних стелах ще зростання курсу валют.

«Якщо ми дійдемо до 29 грн за долар, а я вважаю, що дійдемо, у нас 14 числа преміальні мережі коштуватимуть по 40 грн/л. А автогаз, відповідно, по 25 грн/л.», – резюмує експерт.

Якість бензину

Незважаючи на високі ціни, бензин на багатьох заправках лишається далеко не найкращої якості. Про це свідчать перевірки, які проводила влада минулого року. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Також експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль. Детально про це – за посиланням.

А ось на питання, чому в Україні таке дороге пальне, відповіла відома мережа АЗС, яка показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.

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