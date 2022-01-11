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    Пальне подорожчає до рекордного рівня: експерти назвали нові ціни

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    Експерти прогнозують зростання цін на пальне - Пальне подорожчає до рекордного рівня: експерти назвали нові ціни
    Експерти прогнозують зростання цін на пальне
    фото: glavcom.ua

    Експерти зробили невтішний прогноз відносно вартості пального в Україні – ціни зростуть до рекордного рівня

    Пальне в Україні у січні продовжить дорожчати. Такий прогноз зробили експерти, на яких посилається видання «Сьогодні».

    За словами Геннадія Рябцева, заступника директора науково-технічного центру «Психея», вже у середині цього місяця бензини та дизельне пальне подорожчає приблизно на гривню за літр.

    Звичайний, не преміальний, бензин А-95 може коштувати близько 33 грн/л. Експерти відзначають, що таких високих цін на цей вид пального в Україні ще не було.

    На початку року пальне в Україні вже встигло суттєво подорожчати: останнього разу деякі АЗС вже підняли ціни на гривню. Серед таких, наприклад, такі мережі, як ОККО та WOG, де ціна бензинів марки А-92 й А-95 піднялася до 31,49 і 31,97 грн/л відповідно. А дизельне пальне в цих мережах подорожчало на 66 копійок – до 30,82 грн/л.

    На станціях мережі Shell бензини подорожчали приблизно так само:

    • А-92 – до 31,49 грн/л;
    • А-95 – до 31,97 грн/л.

    Ціна на дизельне пальне Shell зросла на 66 копійок – до 30,82 грн/л.

    Бензини у мережі SOCAR подорожчали більше ніж на гривню.

    Мережі KLO, «Паралель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango й інші підвищили ціни на пальне у межах від 30 копійок до гривні.

    Це не єдиний неприємний сюрприз для водіїв цього року: у 2022-му в Україні також повертається обов'язковий техогляд. Всі подробиці про це - за посиланням.

    Нагадаємо, 2021 року влада перевірила якість пального на українських АЗС. Результати виявилися невтішними. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Також експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль. Детально про це – за посиланням.

    А ось на питання, чому в Україні таке дороге пальне, відповіла відома мережа АЗС, яка показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.

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    Теги: бензин АЗС пальне дизельне пальне ОККО WOG
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    Пальне подорожчає до рекордного рівня: експерти назвали нові ціни