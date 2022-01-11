Пальне подорожчає до рекордного рівня: експерти назвали нові ціни

Експерти зробили невтішний прогноз відносно вартості пального в Україні – ціни зростуть до рекордного рівня

Пальне в Україні у січні продовжить дорожчати. Такий прогноз зробили експерти, на яких посилається видання «Сьогодні».

За словами Геннадія Рябцева, заступника директора науково-технічного центру «Психея», вже у середині цього місяця бензини та дизельне пальне подорожчає приблизно на гривню за літр.

Звичайний, не преміальний, бензин А-95 може коштувати близько 33 грн/л. Експерти відзначають, що таких високих цін на цей вид пального в Україні ще не було.

На початку року пальне в Україні вже встигло суттєво подорожчати: останнього разу деякі АЗС вже підняли ціни на гривню. Серед таких, наприклад, такі мережі, як ОККО та WOG, де ціна бензинів марки А-92 й А-95 піднялася до 31,49 і 31,97 грн/л відповідно. А дизельне пальне в цих мережах подорожчало на 66 копійок – до 30,82 грн/л.

На станціях мережі Shell бензини подорожчали приблизно так само:

А-92 – до 31,49 грн/л;

А-95 – до 31,97 грн/л.

Ціна на дизельне пальне Shell зросла на 66 копійок – до 30,82 грн/л.

Бензини у мережі SOCAR подорожчали більше ніж на гривню.

Мережі KLO, «Паралель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango й інші підвищили ціни на пальне у межах від 30 копійок до гривні.

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