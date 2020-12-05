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    Авто

    Перша у світі підводна розв'язка відкриється до кінця року

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    Фото: Європейська правда - Перша у світі підводна розв'язка відкриється до кінця року
    Фото: Європейська правда

    На Фарерських островах збудовано новий тунель під дном Атлантичного океану

    До кінця грудня на Фарерських островах завершиться будівництво нового підводного автомобільного тунелю Eysturoy. Одинадцатікілометровий тунель, що проходить на 189 метрів нижче рівня Атлантичного океану, з'єднає острова Стреймой і Ейстурой мережею довжиною близько 11 км. Частиною цього тунелю стане перша в світі підводна кільцева розв'язка, повідомляє Європейська правда

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    Перша у світі підводна розв'язка відкриється до кінця року
    Перша у світі підводна розв'язка відкриється до кінця року
    Перша у світі підводна розв'язка відкриється до кінця року
    Перша у світі підводна розв'язка відкриється до кінця року

    На 17 грудня заплановано пробний запуск за участю аварійних служб.

    Проїзд по тунелю буде платним, для легкового автомобіля потрібно буде заплатити 75 данських крон (близько 12 євро) в одну сторону. Місцеві жителі можуть придбати абонемент, який зробить проїзд дешевшим.

    Після введення в експлуатацію він стане другим за довжиною тунелем у світі, прокладеним під водою, після тунелю Рифаст в Норвегії.

    Художнім оформленням розв’язки наразі займається дизайнер Трондур Патурссон. Художник створить 80-метрову інсталяцію з скульптур, красу яких підкреслить блакитна фонове підсвічування.

    Теги: Фарерські острови
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