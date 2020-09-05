У Колумбії після 10 років будівництва відкрили найдовший тунель в Південній Америці



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Тунель довжиною 8,65 км проходить через центральний хребет Анд на заході Колумбії

Вартість проєкту склала майже $270 млн

У Колумбії 4 вересня відкрили найдовший автомобільний тунель в Південній Америці Tunel de la Linea.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відкриття відбулося після більш ніж 10 років будівельних робіт.

Тунель довжиною 8,65 км проходить через центральний хребет Анд на заході країни і дозволяє скоротити час і витрати на переміщення товарів з тихоокеанського портового міста Буенавентура в центральний регіон Анд.

Вартість проєкту склала майже $270 млн.

«Це тріумф наполегливої, напруженої роботи, мрії і втілення бажання Колумбії», – сказав президент країни Іван Дуке на церемонії відкриття тунелю.

До слова, на будівництві метро на Виноградар почали прокладати тунель (фото).