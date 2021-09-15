Популярний в Україні автомобіль оновився. Як змінилася Mazda CX-5 (фото)

Бестселер Mazda – компактний кросовер CX-5 – отримав останнє оновлення перед зміною покоління

Кросовер CX-5 – бестселер Mazda як в Україні, так і світі – отримав оновлення. Їх неможна вважати суттєвими – зовні це май же той самий автомобіль, що і раніше. Але цікаві нові «фішки» все ж таки є.

Одна з них – це трансмісія. Відтепер Mazda CX-5 за замовчуванням має повний привод. Від моно приводних версій японці вирішили відмовитися. Всі CX-5 2022 модельного року отримають фірмову систему повного приводу i-Activ AWD з муфтою підключення задньої осі. Тоді як дореформений кросовер за замовчуванням мав привод виключно на передні колеса.

Також кросовер отримав систему вибору режимів їзди Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive).

В салоні з'явилися нові сидіння, як в компанії називають «більш комфортними». В обробці застосовується шкіра Nappa. За запевненням марки, рівень шуму і вібрації в салоні вдалося помітно знизити. А 6-ступінчастий «автомат» став «більш чутливим» і забезпечує більш плавне прискорення.

Коли новинка дістанеться до України, поки що невідомо.

Нагадаємо, що у нашій країні Mazda CX-5 станом на вересень 2021 року входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів.