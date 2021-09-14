СБУ проводить закупівлю дорогих позашляховиків. Стали відомі подробиці тендеру

Служба безпеки України оголосила тендер на закупівлю 65 гібридних кросоверів Toyota RAV4 з повним приводом, які коштують понад мільйон гривень

СБУ вирішила потрапити до рейтингу державних установ, що купують найдорожчі автомобілі. Служба оголосила тендер на закупівлю кросоверів Toyota RAV4 у топовій модифікації, яка коштує близько мільйона гривень. Про це повідомляє сайт Prozorro.

За гроші платників податків планується закупити RAV4 з гібридною силовою установкою та повним приводом. Це найдорожча, з технічної точки зору, версія кросовера. Вона оснащується трьома моторами: бензиновим двигуном та двом електромоторами, один з яких допомагає працювати бензиновому двигуну, а другий відповідає за привод на задніх колесах.

У такій саме модифікації цього року RAV4 вже купувала Тростянецька міська рада Сумської області. Щоправда, у Тростянці обрали топову комплектацію Premium, яка обійшлася у 1,3 млн гривень. Тоді як у СБУ обрали скромніше обладнання. Тож правоохоронці візьмуть кросовери по мільйону.

Всього СБУ планує закупити 65 японських гібридних кросоверів. На це вона готова витратити близько 66,8 млн гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 15 жовтня 2021 року.

Треба відзначити, що у мінімальній комплектації Toyota RAV4 коштує приблизно 700 тисяч гривень. Якби СБУ обрала саме цей варіант, вона змогла б зекономити приблизно 20 млн гривень платників податків.

Якщо тендер пройде вдало, це буде найбільша державна закупівля RAV4 цього року. І, скоріш за все, завдяки СБУ кросовер закріпиться на лідерських позиціях в топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні.