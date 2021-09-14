В Україні з’явилася «позашляхова» версія найкращого автомобіля року (фото)

Стартували продажі кросовера, побудованого на базі Toyota Yaris, який було визнано найкращим автомобілем 2021 року

В Україні стартували продажі Toyota Yaris Cross. Це маленький міський кросовер, який побудовано на базі хетчбека Yaris. Останній навесні 2021-го став переможцем конкурсу «Автомобіль року», який проводиться в рамках Женевського автосалону.

На сайті Toyota в Україні вказано, що новинка доступна на вибір з бензиновим двигуном, або гібридною силовою установкою. Бензиновий мотор має об’єм 1,5 літра та видає 125 кінських сил та 153 Нм крутного моменту.

Гібридна установка розвиває 116 кінських сил та 120 Нм крутного моменту. Її головна перевага – це споживання пального. Якщо бензинова версія в комбінованому циклі потребує близько 6 літрів палива на 100 кілометрів, то гібриду за паспортом вистачає менше 4 літрів.

Незважаючи на те, що цей автомобіль називають кросовером, привод у нього завжди виключно на передні колеса.

Від звичайного «Яріса» Cross-версія, перш за все, відрізняється кліренсом. У кросовера він збільшений не декілька десятків міліметрів – до 170 мм.

Також у Yaris Cross на 200 літрів збільшений багажник – до 390 л. Це пояснюється тим, що кросовер більший за габаритами, ніж звичайний «Яріс».

Ще один оригінальний атрибут новинки – пластикові накладки на пороги, арки коліс та бампери. Відрізняються моделі і за дизайном – Yaris Cross в цілому нагадує гібрид звичайного «Яріса» та старшого брата Toyota RAV4.

Ціна на бензинову версію Toyota Yaris Cross стартують приблизно з 635 тис. гривень. За гібрид доведеться віддати, щонайменш, 690 тис. гривень.