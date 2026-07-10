Посвідчення водія після вступу в ЄС: Кабмін розповів, коли міняти

Зміна правил відбувається на тлі просування України в переговорах про вступ до ЄС

Мельничук: права для їзди за кордоном доведеться поміняти на євростандарт

Українські водійські права, отримані до вступу країни в Європейський союз, залишаться чинними до завершення строку дії, однак використовувати їх можна буде лише в межах України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За словами Мельничука, уряд оновив правила видачі та обміну посвідчень водія, щоб наблизити українське законодавство до норм Європейського союзу. Зміни стосуються насамперед того, де діятимуть документи після набуття Україною членства в ЄС.

«Посвідчення водія, які було видано в Україні до дати вступу до Європейського союзу, є дійсними до завершення строку їх дії, а після дати вступу залишаються дійсними виключно на території України до завершення строку дії або обміну на посвідчення водія єдиного європейського зразка», – йдеться в повідомленні.

Це означає, що права автоматично не анулюють. Але щоб керувати автомобілем в інших країнах ЄС або постійно проживати в одній із держав-членів, водію доведеться обміняти документ на посвідчення європейського зразка. У Кабміні наголосили, що до офіційного вступу України в ЄС для водіїв нічого не змінюється – вони й надалі користуються своїми посвідченнями на нинішніх умовах.

Нові терміни дії залежно від категорії

Норма про територіальну дію прав є частиною ширшого оновлення правил видачі посвідчень водія, яке уряд ухвалив на початку липня. Документ визначив нові терміни дії прав залежно від категорії транспортного засобу:

15 років – для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів категорій А1, А, В, В1, ВЕ;

п'ять років – для водіїв вантажного та пасажирського транспорту категорій С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т.

Раніше видані постійні посвідчення залишаються чинними до дати, вказаної в документі, а повторно складати іспити під час планового обміну прав здебільшого не потрібно. Перше посвідчення водія, як і раніше, видають на два роки: після завершення цього строку його можна обміняти без складання іспитів, якщо водій має не більше двох штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Зміна правил відбувається на тлі просування України в переговорах про вступ до ЄС. Наразі триває опрацювання першого переговорного кластера, а Київ розраховує підписати договір про членство до 2027 року. Після цього угоду має ратифікувати парламент кожної з 27 держав-членів Євросоюзу, тож процедура зазвичай триває ще кілька років. Тобто обмін водійських прав на єдиний європейський зразок стане актуальним не одразу після підписання договору, а вже після завершення всіх процедур приєднання.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія, передбачивши також запровадження обов'язкових медичних оглядів під час обміну документа.

До слова, в МВС окремо роз'яснили, у яких випадках водіям доведеться міняти права, а коли обмін не є обов'язковим.