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Нові правила для водіїв: МВС роз'яснило, коли потрібно міняти посвідчення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нові правила для водіїв: МВС роз'яснило, коли потрібно міняти посвідчення
Обміняти посвідчення можна у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС за попереднім електронним записом
фото: МВС України

Уряд нещодавно змінив правила видачі посвідчень водія, наблизивши їх до європейських стандартів

Після запровадження нових строків дії посвідчень водія Міністерство внутрішніх справ роз'яснило, коли потрібно обмінювати документ, що змінюється після відкриття нової категорії та як це вплине на водіїв із кількома категоріями.

У МВС нагадали, що перше посвідчення водія, як і раніше, видається на два роки, пише «Главком».

«Після завершення цього строку його можна обміняти без складання іспитів – за умови, що водій має не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху», – зазначили у міністерстві.

Нові правила для водіїв: МВС роз'яснило, коли потрібно міняти посвідчення фото 1

Якщо водій відкриває нову категорію транспортних засобів, посвідчення необхідно обміняти. «Новий документ видається з урахуванням строків дії кожної категорії транспортних засобів», – пояснили у МВС.

Нові правила для водіїв: МВС роз'яснило, коли потрібно міняти посвідчення фото 2

Окремо у відомстві звернули увагу на водіїв, які мають одразу кілька категорій. «Наявність професійної категорії (наприклад, С) не означає обов'язковий обмін посвідчення кожні п'ять років, якщо транспортний засіб цієї категорії фактично не використовується. У такому випадку водій може продовжувати керувати транспортним засобом іншої категорії до завершення її повного строку дії», – йдеться у роз'ясненні.

Нові правила для водіїв: МВС роз'яснило, коли потрібно міняти посвідчення фото 3

У МВС також наголосили, що право керувати вантажним транспортом можна поновити у будь-який момент. «Поновити можливість законного керування вантажівкою можна у будь-який момент, здійснивши плановий обмін посвідчення водія», – повідомили у відомстві.

Обміняти посвідчення можна у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС за попереднім електронним записом або онлайн – через Кабінет водія чи застосунок «Дія».

Нагадаємо, уряд нещодавно змінив правила видачі посвідчень водія, наблизивши їх до європейських стандартів. Відтепер посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів видаватимуть строком на 15 років, а для водіїв вантажного та пасажирського транспорту – на 5 років. Повторно складати іспити під час планового обміну посвідчення не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.

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Теги: водій правила МВС

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