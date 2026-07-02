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Нардепи пропонують спростити водіям сплату штрафів за «чужі» авто: деталі законопроєкту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нардепи пропонують спростити водіям сплату штрафів за «чужі» авто: деталі законопроєкту
фото: ukrsi.com.ua
Законопроєкт усуне абсурдну колізію зі штрафами за порушення, зафіксовані камерами

Нині людина може визнати, що саме вона була за кермом, але не має можливості правильно сплатити штраф до внесення змін у постанову

Законопроєкт №15348 про нову систему штрафів за перевищення швидкості містить не лише посилення відповідальності для водіїв, а й норму, яка може спростити життя багатьом автовласникам. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Нові штрафи за порушення ПДР. Що придумала влада після трагедії на Караваєвих Дачах».

Мова про випадки, коли порушення правил дорожнього руху фіксують камери автоматичної фіксації. Адвокат Дмитро Бузанов пояснив, що сьогодні постанова про штраф автоматично оформлюється на власника транспортного засобу, навіть якщо фактично за кермом перебувала інша людина.

Законопроєкт дозволяє реальному водієві офіційно визнати свою вину та взяти відповідальність на себе. Для цього існує спеціальна процедура, передбачена статтею 279³ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак на практиці виникає проблема.

«Для цього спершу потрібно подати квитанцію про сплату штрафу, а реквізити в постанові прив'язані саме до власника автомобіля. Тому фактичний порушник не міг коректно сплатити штраф від свого імені, поки до постанови не внесли зміни», – пояснив Бузанов.

Через це утворювалося своєрідне замкнене коло, говорить юрист. Людина хотіла офіційно визнати, що саме вона перебувала за кермом, але не могла належним чином сплатити штраф до завершення всієї процедури переоформлення відповідальності.

Законопроєкт пропонує усунути цю колізію. Після ухвалення документа сплатити 50% штрафу в пільговий термін зможе будь-яка особа незалежно від того, чи є вона власником транспортного засобу, чи водієм, який визнав факт керування автомобілем у момент порушення.

На думку Бузанова, ця зміна усуває зайву бюрократичну перепону та робить процедуру притягнення до відповідальності більш логічною і зрозумілою.

Як повідомляв «Главком», страшна ДТП на Караваєвих дачах у Києві, в якій 5 червня загинуло четверо людей, змусила владу анонсувати реформу системи покарань водіїв-порушників. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обіцяла комплекс рішень, Міністерство внутрішніх справ готувало пропозиції разом із нардепами.

Цими днями у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15348, який пропонує запровадити нову систему штрафів за перевищення швидкості та окремі санкції для водіїв, які систематично грубо порушують правила дорожнього руху.

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Теги: ПДР правила порушник штраф законопроєкт

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