Посвідчення водія в Україні видаватимуть за новими правилами: що зміниться

Уряд змінив порядок видачі посвідчень водія

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Нововведення покликані поступово привести українське законодавство у відповідність до європейських стандартів і підвищити безпеку дорожнього руху. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише «Главком».

«Головна мета цих змін – поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху», – наголосив він.

На який строк видаватимуть посвідчення

Відтепер термін дії посвідчення залежатиме від категорії транспортного засобу:

15 років – для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

5 років – для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

Медогляди стануть обов'язковими

Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення саме регулярне підтвердження стану здоров'я стане однією з умов допуску до керування транспортними засобами.

За словами Клименка, водії легкового транспорту проходитимуть таку процедуру раз на 15 років, а водії, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, – кожні п'ять років.

«Особлива увага – водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, зважаючи на підвищений рівень відповідальності на дорогах», – зазначив глава МВС.

Що буде з уже виданими посвідченнями

У МВС наголошують, що посвідчення водія, видані раніше, залишаються чинними до завершення строку дії, зазначеного в документі.

Крім того, під час планового обміну посвідчення через 5 або 15 років повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством. Постанова набуде чинності з дня її офіційного опублікування.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ розробило проєкт наказу, що має суттєво змінити процедуру отримання водійських посвідчень. Головні нововведення стосуються лібералізації іспитів для іноземців та вдосконалення системи ідентифікації кандидатів.

Як відомо, у 2026 році система контролю за дорожнім рухом в Україні остаточно стала цифровою. Основний акцент змістився з простої фіксації швидкості на автоматичну перевірку документів та сувору відповідальність за небезпечне водіння. «Главком» зібрав усе, що потрібно знати водієві, щоб не залишитися з порожнім гаманцем або без прав.