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Водіям-порушникам загрожуватиме повторний іспит та втрата прав – глава МВС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Водіям-порушникам загрожуватиме повторний іспит та втрата прав – глава МВС
В Україні готують жорсткіші покарання за порушення ПДР
фото: патрульна поліція Києва

Клименко анонсував нові санкції для водіїв-порушників

Міністерство внутрішніх справ підготувало проєкт документа, який передбачає посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, пише «Главком».

Документ буде готовий уже найближчими днями. Йдеться не про запровадження бальної системи, а про новий механізм, який автоматично фіксуватиме кількість та тяжкість порушень, допущених водієм. На основі цих даних до порушників застосовуватимуться додаткові санкції.

«Наприклад, буде десять порушень перевищення швидкості – і будуть санкції. Це може бути вилучення водійського посвідчення, обмеження чи повторна здача іспиту. Санкції мають бути завжди, і вони мають бути зрозумілими для людей», – пояснив Клименко.

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Наразі деталі майбутніх змін не розкриваються. 

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про підготовку урядом комплексу рішень, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зниження кількості ДТП в Україні. За її словами, відповідні питання вона обговорила з міністром внутрішніх справ. 

Днями у Києві водій на шаленій швидкості влетів у підземний перехід. Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід водієві Mercedes-Benz через смертельну ДТП біля підземного переходу в Києві, в якій загинули четверо людей.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» та пов'язаний із ним законопроєкт №15283 щодо адміністративної відповідальності за порушення правил використання такого транспорту

Теги: водій ПДР дорожній рух Ігор Клименко

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