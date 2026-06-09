Водіям-порушникам загрожуватиме повторний іспит та втрата прав – глава МВС

Клименко анонсував нові санкції для водіїв-порушників

Міністерство внутрішніх справ підготувало проєкт документа, який передбачає посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, пише «Главком».

Документ буде готовий уже найближчими днями. Йдеться не про запровадження бальної системи, а про новий механізм, який автоматично фіксуватиме кількість та тяжкість порушень, допущених водієм. На основі цих даних до порушників застосовуватимуться додаткові санкції.

«Наприклад, буде десять порушень перевищення швидкості – і будуть санкції. Це може бути вилучення водійського посвідчення, обмеження чи повторна здача іспиту. Санкції мають бути завжди, і вони мають бути зрозумілими для людей», – пояснив Клименко.

Наразі деталі майбутніх змін не розкриваються.

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