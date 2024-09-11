Продажі електромобілів в Україні б'ють рекорди: найпопулярніші моделі (фото)

Попит на електромобілі в Україні виріс на 68

Продажі зросли на 34% попри відключення світла

Продажі електромобілів в Україні продовжують зростати шаленими темпами та бити рекорди. Попри відключення електроенергії, за серпень українці придбали 6445 електрокарів, що на 34% більше, аніж у липні та одразу на 68% перевищує показник серпня минулого року. Таку статистику публікує асоціація «Укравтопром».

Переважна більшість цих електрокарів – легкові: 6302 од., із яких 1159 – нові, а 5143 – вживані. Комерційних моделей придбали 143, причому з них лише 5 – нові.

BYD Song Plus став найпопулярнішим новим електрокаром фото: BYD Auto

Частка нових електрокарів не змінилася і становить 18%. У цьому сегменті переважають авто з Китаю, причому у лідери вперше вирвався BYD Song Plus.

ТОП 5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні за серпень 2024 року:

BYD Song Plus – 174 проданих авто.

Honda M-NV – 169 од.

Volkswagen ID.4 – 147 од.

Zeekr 001 – 107 од.

Nissan Ariya – 83 од.

Nissan Leaf продовжує лідирувати у вживаному сегменті фото: Вадим Добровольський

Серед вживаних електрокарів продовжують лідирувати Nissan Leaf і моделі Tesla.

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf – 658 проданих авто.

Tesla Model Y – 588 од.

Tesla Model 3 – 561 од.

Hyundai Kona – 308 од.

Volkswagen e-Golf – 289 од.

Усього за 8 місяців 2024 року українці придбали 35,6 тис. електрокарів, із яких 80% були вживаними.