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Продажі електромобілів в Україні б'ють рекорди: найпопулярніші моделі (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Продажі електромобілів в Україні б'ють рекорди: найпопулярніші моделі (фото)
Попит на електромобілі в Україні виріс на 68
фото: depositphotos.com

 Продажі зросли на 34% попри відключення світла

Продажі електромобілів в Україні продовжують зростати шаленими темпами та бити рекорди. Попри відключення електроенергії, за серпень українці придбали 6445 електрокарів, що на 34% більше, аніж у липні та одразу на 68% перевищує показник серпня минулого року. Таку статистику публікує асоціація «Укравтопром».

Переважна більшість цих електрокарів – легкові: 6302 од., із яких 1159 – нові, а 5143 – вживані. Комерційних моделей придбали 143, причому з них лише 5 – нові.

BYD Song Plus став найпопулярнішим новим електрокаром
BYD Song Plus став найпопулярнішим новим електрокаром
фото: BYD Auto

Частка нових електрокарів не змінилася і становить 18%. У цьому сегменті переважають авто з Китаю, причому у лідери вперше вирвався BYD Song Plus.

ТОП 5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні за серпень 2024 року:

  • BYD Song Plus – 174 проданих авто.
  • Honda M-NV – 169 од.
  • Volkswagen ID.4 – 147 од.
  • Zeekr 001 – 107 од.
  • Nissan Ariya – 83 од.
Nissan Leaf продовжує лідирувати у вживаному сегменті
Nissan Leaf продовжує лідирувати у вживаному сегменті
фото: Вадим Добровольський

Серед вживаних електрокарів продовжують лідирувати Nissan Leaf і моделі Tesla.

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

  • Nissan Leaf – 658 проданих авто.
  • Tesla Model Y – 588 од.
  • Tesla Model 3 – 561 од.
  • Hyundai Kona – 308 од.
  • Volkswagen e-Golf – 289 од.

Усього за 8 місяців 2024 року українці придбали 35,6 тис. електрокарів, із яких 80% були вживаними.

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Теги: Електромобілі українці відключення світла рейтинг автомобіль

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