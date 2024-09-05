Відключення світла: як діятимуть графіки 6 вересня

За інформацією від «Укренерго» завтра буде задіяна одна черга стабілізаційних відключень впродовж всієї доби

Живлення критичної інфраструктури не обмежуватиметься

Завтра в Україні знову будуть застосовані графіки відключення світла, однак при відключеннях буде задіяна лише одна черга. Про це повідомляють «Укренерго» та ДТЕК.

За інформацією від «Укренерго» завтра буде задіяна одна черга стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

«В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах», – додали в «Укренерго».

Нагадаємо, що Україна знову повернулась до графіків відключення світла після останнього масштабного обстрілу з боку Російської Федерації.

Водночас час від часу в деяких областях вводять екстрені та аварійні відключення, що не керуються графіками.

Нагадаємо, за даними НЕК «Укренерго» споживання електроенергії в Україні залишається високим, однак спостерігається тенденція до його зниження.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.