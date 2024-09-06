Запас ходу 1115 км. В Україні з'явиться потужний кросовер (фото, відео)

Авто оснащене 476-сильною гібридною установкою та може проїхати 235 км на електротязі

На український ринок вийде новий кросовер BAW Polestone 01 від китайського концерну BAIC. Плагін-гібрид коштуватиме приблизно $75 тисяч. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Авто пропонують у двох варіантах за довжиною фото: BAIC

Новий BAW Polestone 01 – великий повнорозмірний кросовер, який дебютував рік тому. Автомобіль дещо нагадує Land Rover Defender, хоча насправді його кутастий дизайн із тоненькими фарами, високим капотом та вертикальними задніми стійками даху створили в знаменитому італійському ательє Pininfarina.

Кросовер багато оснащений фото: BAIC

BAW Polestone 01 пропонують у 5-метровій п’ятимісній та 5,3-метровій семимісній модифікаціях. На передній панелі встановили два дисплеї. Серед стандартного та додаткового обладнання – панорамний дах, система напівавтономного руху, електроприводи крісел першого та другого ряду.

Подовжений варіант є семимісним фото: BAIC

Китайський кросовер BAW Polestone 01 оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів із загальною віддачею 476 к. с. і 740 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 5,5 с, а максимальна швидкість обмежена на 190 км/год.

Гібрид оснащений батареєю на 56 кВт∙год, яка дає змогу проїхати 235 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1115 км.