Запас ходу 1115 км. В Україні з'явиться потужний кросовер (фото, відео)
Авто оснащене 476-сильною гібридною установкою та може проїхати 235 км на електротязі
На український ринок вийде новий кросовер BAW Polestone 01 від китайського концерну BAIC. Плагін-гібрид коштуватиме приблизно $75 тисяч. Про це повідомляє Auto-Consulting.
Новий BAW Polestone 01 – великий повнорозмірний кросовер, який дебютував рік тому. Автомобіль дещо нагадує Land Rover Defender, хоча насправді його кутастий дизайн із тоненькими фарами, високим капотом та вертикальними задніми стійками даху створили в знаменитому італійському ательє Pininfarina.
BAW Polestone 01 пропонують у 5-метровій п’ятимісній та 5,3-метровій семимісній модифікаціях. На передній панелі встановили два дисплеї. Серед стандартного та додаткового обладнання – панорамний дах, система напівавтономного руху, електроприводи крісел першого та другого ряду.
Китайський кросовер BAW Polestone 01 оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів із загальною віддачею 476 к. с. і 740 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 5,5 с, а максимальна швидкість обмежена на 190 км/год.
Гібрид оснащений батареєю на 56 кВт∙год, яка дає змогу проїхати 235 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1115 км.
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