Росіяни налякали прототипом електрокара «Амбер» (фото)

Навіть самі росіяни не в захваті від того, яке авто для них розроблюють

Московський автомеханічний інститут (МАМІ) презентував перший прототип майбутнього російського автомобіля «Amber». Російське «РБК» пише, що автомобіль розробляється на замовлення компанії «Автотор», на заводі якої в Калінінграді збирали автомобілі BMW, KIA та Hyundai.

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Повідомляється, що усі основні комплектуючі електромобіля – двигун, інвертор, плати управління, акумулятори були розроблені та вироблені в Росії. Розробники переконують, що електромобіль буде «компактним і доступним за ціною», оскільки акумулятор можна буде орендувати, а не купувати, а для виробництва кузова не потрібні дорогі технології.

«Це прототип нового електромобіля від «Автотора». Не лякайтеся його зовнішнього вигляду, серійний електромобіль буде зовсім іншим, на фото – лише прототип-агрегатоносій (тестовий мул) з обрізком кузова від Вести», – йдеться у повідомленні «Автотора».

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Зазначається, що перші п'ять передсерійних автомобілів планується передати на сертифікацію наступного року, а серійне виробництво запустити у 2025 році. Судячи з коментарів, росіяни не в захваті від прототипу:

Нагадаємо, Польща заборонила в'їзд зареєстрованих у Росії автомобілів. Раніше таке ж рішення ухвалила Фінляндія. До слова, Естонія приєдналася до заборони впускати на свою територію автомобілі з російськими номерами. Крім того, так уже зробили Литва і Латвія.

Раніше Грузія посилила правила ввезення автомобілів в Росію. Тепер вона перекрила не тільки експорт та реекспорт до РФ європейських автомобілів з двигунами 1,9 літра та будь-яких американських автомобілів, а й взагалі будь-який транзит автотранспорту з Вірменії.