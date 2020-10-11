Міністерство внутрішніх справ вирішило спростити процес реєстрації авто



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Номерний знак людина на власний розсуд зможе замовити у будь-якому місці

У відомстві дозволять обирати будь-які комбінації номерних знаків

Міністерство внутрішніх справ хоче спростити процес реєстрації транспортного засобу та присвоєння номерного знаку.

Про це повідомив заступник голови МВС Сергій Гончаров.

МВС пропонує, щоб власник автівки отримував виключно свідоцтво про реєстрацію. А номерний знак людина на власний розсуд зможе замовити у будь-якому місці, яке має право виготовляти номери за державним стандартом.

Повідомляється, що власники транспортних засобів зможуть обирати будь-які комбінації з вільних, а не лише ті, що є у сервісному центрі, де проводиться реєстрація, пояснив Гончаров.

Також зміни дозволять робити реєстрацію онлайн, через сервісні центри, ЦНАПи тощо, зазначив він.

Пропозиції Кабінету міністрів має розглянути Верховна Рада.

Як повідомлялося, правила дорожнього руху невдовзі можуть дещо змінитися, – якщо проєкт постанови, розробленої МВС, буде внесений до порядку денного засідання уряду та підтриманий.

Нагадаємо, процес отримання водійських прав стане складнішим.

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