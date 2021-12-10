Скільки коштуватиме бензин наступного року: експерт дав прогноз

Аналітик зробив прогноз, як курс гривні та ціни на нафту впливатимуть на вартість бензину наступного року

Водіям варто готуватися до подорожчання бензину на початку наступного року. Такий прогноз дав аналітик Олександр Болтян у коментарі виданню UBR.

За його словами, у разі подальшої девальвації гривні та подорожчання нафти на українських АЗС помітно подорожчає бензин. Він наголосив на тому, що в грудні-січні вартість нафти у світі визначатимуть такі фактори:

новий штам Covid-19;

анонсована адміністрацією Байдена нафтова політика США, яка робить видобуток сирої нафти ще дорожчою;

коментарі з країн ОПЕК+ про наміри своїх дій щодо зміни обсягів видобутку нафти у 2022 році;

вартість долара по відношенню до інших валют.

Для України зростання цін на нафту спричинить зростання вартості літра бензину. Причому як завжди вартість бензину почне підніматися заздалегідь.

Протягом 2021 року вартість літра бензину А-95 зросла від 24,69 грн до 30,28 грн в середньому в Україні, тобто додала понад 22%. Максимально ціна піднімалася до 31,82 грн/л, таким чином зростання цін від початку року сягало 29%.

«Якщо ми чекаємо, що ціна нафти у світі досягне пікових значень найближчими місяцями, то в Україні можна чекати зростання цін до 31-32 грн за літр А-95», – прогнозує фахівець.

Водночас, для України важливим сигналом зміни цін на нафту будуть і девальваційні стрибки.

«Динаміка національної валюти важлива у ціноутворенні бензину, і за падіння гривні до рівня 28-28,4 до долара США можна очікувати, що в деяких регіонах вартість літра бензину перевищуватиме рівень у 32 грн за літр А-95», – резюмував Болтян.

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