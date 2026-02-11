BMW відкликає понад сотні тисяч автомобілів через через загрозу загоряння

Кампанія стосується автомобілів, виготовлених у період з липня 2020 року по липень 2022 року

Виробник наполегливо радить власникам дотримуватися правил безпеки до моменту візиту на сервіс

Німецький автовиробник BMW оголосив про масштабну сервісну кампанію, яка охоплює близько 575 тис. автомобілів по всьому світу. Причиною став виявлений дефект у реле стартера, який за певних умов може призвести до перегріву та навіть займання транспортного засобу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

За даними BMW, перевірки продукції виявили, що після великої кількості запусків може спостерігатися підвищений знос магнітного перемикача. Це може призвести до того, що автомобіль заводиться важче, або в деяких випадках взагалі не заводиться.

Крім того, не можна виключати коротке замикання, яке може призвести до локального перегріву стартера.

«У найгіршому випадку це може призвести до пожежі автомобіля під час роботи. У цьому випадку під час руху або виходу з автомобіля можна побачити або відчути запах диму», – зазначили у BMW.

Кампанія стосується автомобілів, виготовлених у період з липня 2020 року по липень 2022 року, а також тих авто, де дефектний вузол був встановлений під час ремонту, зокрема:

Седани та купе: 2 серія купе, 3 серія, 4 серія, 5 серія, 7 серія.

Кросовери: X4, X5, X6.

Родстери та Gran Turismo: Z4 та 6 серія GT.

До списку також потрапили моделі Toyota GR Supra, які використовують аналогічні комплектуючі від BMW.

Виробник наполегливо радить власникам дотримуватися правил безпеки до моменту візиту на сервіс. Власники транспортних засобів можуть перевірити на вебсайті BMW, чи стосується їхнього автомобіля відкликання. Для цього їм знадобиться ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN).

Минулої осені BMW відкликала сотні тисяч автомобілів, оскільки проблеми зі стартером у найгіршому випадку могли призвести до пожеж. Однак тоді причиною був не знос, а вода, яка могла проникнути у стартер і спричинити корозію. Тоді також були можливі короткі замикання, а в найгіршому випадку – пожежі. Однак, на відміну від теперішнього часу, це було можливо і тоді, коли двигун був вимкнений.

Нагадаємо, поки ринок нових автомобілів адаптується до нових податкових реалій, сегмент вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону, продовжує впевнено зростати. У січні 2026 року український автопарк поповнили понад 17 тис. вживаних машин, що на 22% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.