Головна Техно Авто
search button user button menu button

Ринок «Автоцивілки» у 2025 році зріс на 41% – до 6,8 млрд грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ринок «Автоцивілки» у 2025 році зріс на 41% – до 6,8 млрд грн
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Кількість страхових випадків зросла лише на 6%, а грошове навантаження на страховиків збільшилося майже наполовину

Упродовж січня–грудня 2025 року страхові компанії врегулювали 150 982 вимоги потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах за внутрішніми договорами ОСЦПВ («Автоцивілка») та здійснили страхові виплати на суму понад 6,8 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Моторне (транспортноге) страхове бюро України.

Порівняно з 2024 роком кількість врегульованих вимог зросла на 6,24%, тоді як обсяг страхових виплат збільшився одразу на 41,4%.

Така різниця в темпах зростання свідчить про суттєве підвищення середнього розміру виплат постраждалим у ДТП, а не лише про збільшення кількості страхових випадків.

Найбільшу кількість вимог від потерпілих у ДТП у 2025 році врегулювали такі страхові компанії:

  • СК «ТАС» – 23 735 вимог на загальну суму 1,1 млрд грн;
  • СК «Оранта» – 21 369 вимог на суму 857,9 млн грн;
  • СК «Княжа Вієнна іншуранс груп» – 16 139 вимог на суму 706,5 млн грн.

Нагадаємо, частка «свіжопригнаних» автомобілів на вторинному ринку сягнула рекордних 77%. Це на 24% більше порівняно з 2024 роком. Головним драйвером ажіотажу наприкінці минулого року став масовий запит на електромобілі через очікуване повернення ПДВ на їх імпорт з 1 січня 2026 року.

Читайте також:

Теги: автомобіль авторинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд Польщі ще не повідомив про впровадження нових правил для авто з іноземною реєстрацією
Польща посилює правила для іноземних водіїв. До чого готуватися українцям
22 сiчня, 15:48
На замовлення росіян чоловік підпалив автомобіль в Оболонському районі
Підпал авто військового в Києві: на Оболоні затримано агента РФ
21 сiчня, 15:04
Замерз автомобіль? Дієві поради для водіїв
Замерз автомобіль? Дієві поради для водіїв
14 сiчня, 15:51
Чому українці пересіли на китайські авто: пояснення експертів
Чому українці пересіли на китайські авто: пояснення експертів
8 сiчня, 16:14
Киян закликають за можливості залишатися вдома або користуватися громадським транспортом замість власних автомобілів
До 20 см снігу, ожеледь та дощі: на Київщину насувається циклон
7 сiчня, 18:06
В Оболонському районі столиці 4 січня вибухнув позашляховик
Стало відомо, хто постраждав від вибуху авто на Оболоні (фото)
4 сiчня, 13:35
Киянин роздрукував на 3D-принтері муляж протипіхотної міни ПФМ 1, більш відомої під назвою «Пелюстка», та прикріпив його на даху свого транспортного засобу
Киянин їздив із муляжем міни на даху авто: що відомо про порушника та його покарання
30 грудня, 2025, 14:58
27 грудня 2025 року мати з двома малолітніми доньками та їхня тітка прямували на свята до рідних...
Смертельна ДТП на Заболотного: ДБР розслідує загибель матері двох дітей
29 грудня, 2025, 14:30
На 81-му році життя помер Джеймс Мойланя який був дизайнером у Ford
Помер автор ідеї, що допомагає мільйонам автомобілістів по всьому світу
29 грудня, 2025, 12:31

Авто

Ринок «Автоцивілки» у 2025 році зріс на 41% – до 6,8 млрд грн
Ринок «Автоцивілки» у 2025 році зріс на 41% – до 6,8 млрд грн
Польща посилює правила для іноземних водіїв. До чого готуватися українцям
Польща посилює правила для іноземних водіїв. До чого готуватися українцям
Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг
Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг
Ринок вживаних авто. Оприлюднено десять найпопулярніших моделей
Ринок вживаних авто. Оприлюднено десять найпопулярніших моделей
Замерз автомобіль? Дієві поради для водіїв
Замерз автомобіль? Дієві поради для водіїв
Skoda перейде на електромобілі у 2026: які моделі очікувати
Skoda перейде на електромобілі у 2026: які моделі очікувати

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Сьогодні, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua