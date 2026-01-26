Ринок «Автоцивілки» у 2025 році зріс на 41% – до 6,8 млрд грн

Кількість страхових випадків зросла лише на 6%, а грошове навантаження на страховиків збільшилося майже наполовину

Упродовж січня–грудня 2025 року страхові компанії врегулювали 150 982 вимоги потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах за внутрішніми договорами ОСЦПВ («Автоцивілка») та здійснили страхові виплати на суму понад 6,8 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Моторне (транспортноге) страхове бюро України.

Порівняно з 2024 роком кількість врегульованих вимог зросла на 6,24%, тоді як обсяг страхових виплат збільшився одразу на 41,4%.

Така різниця в темпах зростання свідчить про суттєве підвищення середнього розміру виплат постраждалим у ДТП, а не лише про збільшення кількості страхових випадків.

Найбільшу кількість вимог від потерпілих у ДТП у 2025 році врегулювали такі страхові компанії:

СК «ТАС» – 23 735 вимог на загальну суму 1,1 млрд грн;

СК «Оранта» – 21 369 вимог на суму 857,9 млн грн;

СК «Княжа Вієнна іншуранс груп» – 16 139 вимог на суму 706,5 млн грн.

Нагадаємо, частка «свіжопригнаних» автомобілів на вторинному ринку сягнула рекордних 77%. Це на 24% більше порівняно з 2024 роком. Головним драйвером ажіотажу наприкінці минулого року став масовий запит на електромобілі через очікуване повернення ПДВ на їх імпорт з 1 січня 2026 року.