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    Старий «Запорожець» побив дорогий електромобіль Tesla (відео)

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    Старий ЗАЗ побив Tesla - Старий «Запорожець» побив дорогий електромобіль Tesla (відео)
    Старий ЗАЗ побив Tesla
    фото з відкритих джерел

    Українець з Кропивницького зібрав електричний «Запорожець», який здатний розганятися швидше, ніж Tesla Model S

    Саморобний електричний ЗАЗ-965 обігнав у драг-рейсі (заїзд на чверть милі) Tesla Model S P85. Відео із гонкою опубліковано на YouTube-каналі Twin Battery Technology, автор якого і створив цей «Запорожець», пише ТСН.

    ЗАЗ має набагато швидший старт, ніж електромобіль компанії Ілона Маска, і йде швидше за нього до 100 км/год. Потім Model S стрімко обганяє «Горбатого». Але лише через те, що водій останнього відпускає акселератор – їхати на «Запорожці» з такою швидкістю небезпечно.

    Електричного «горбатого» оснащено приводом від Nissan Leaf першого покоління. З його допомогою автомобіль досягає 100 км/год за 4,3 секунди, а чверть милі він проїжджає за 8,8 секунд.

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    Теги: ЗАЗ Tesla Model S
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    Старий «Запорожець» побив дорогий електромобіль Tesla (відео)