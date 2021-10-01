В Україні готують до виробництва нові автомобілі

Запорізький автозавод має розпочати виробництво оновлених KIA Rio Sedan та KIA Rio X

Запорізький автомобілебудівний завод найближчим часом має розпочати випуск оновлених версій Kia Rio Sedan та Kia Rio X 2022 модельного року. Про це повідомляє видання Autoportal.

Зазначається, що рестайлинговий варіант цих моделей відрізняється новою емблемою Kia. Тепер у неї великі літери зі злитими написанням і немає овалу.

Крім того, з'явилася нова, топова комплектація Luxe AV. У неї:

збільшений до 8 дюймів екран мультимедіа;

камера заднього виду з динамічними лініями розмітки.

Комплектація доступна для обох машин з 1,6-літровим 123-сильним двигуном, який може працювати в парі з 6-ступінчастою "механікою" і 6-швидкісною АКПП.

На додаток до шести кольорів додався ще один відтінок – бежевий металік.

Нагадаємо, що автомобілі Kia на Запорізькому автозаводі збираються з російських комплектуючих. Також на ЗАЗі випускають автомобілі під такими брендами, як «Лада» та Renault. Деталі для них теж поставляються із Росії.

Про те, що на ЗАЗі почали збирати російські автомобілі, «Главком» першим повідомив ще у грудні 2019 року. Тоді підприємство почало тестову збірку перших машин. Пізніше на заводі також локалізували збирання автомобілів Renault Arkana, комплектуючі для якого також надходять із Росії. Також сьогодні ЗАЗ збирає із російських комплектуючих автомобілі Kia.