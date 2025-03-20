Tesla знову відкликає Cybertruck: що стало причиною

Це вже не перший випадок відкликання моделі Cybertruck з моменту старту її продажів

Компанія Tesla вирішила відкликати 46 096 одиниць автомобілів Cybertruck у США. Причиною є дефект зовнішньої панелі, яка може відірватися під час руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Reuters.

У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зазначили, що причина проблеми полягає у відшаруванні кантової рейки з нержавіючої сталі. Від’єднана панель може становити загрозу для інших учасників руху, підвищуючи ризик аварії.

У компанії Tesla повідомили, що усі автомобілі з цією несправністю будуть безкоштовно відремонтовані у сервісних центрах.

Це вже не перший випадок відкликання моделі Cybertruck з моменту старту її продажів минулого року.

За даними BizzyCar, станом на початок 2024 року Tesla займає за 21% всіх відкликань автомобілів у США.

Нагадаємо, нещодавно Tesla Cybertruck загруз у кучугурі снігу у Канаді.