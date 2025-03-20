Головна Техно Авто
search button user button menu button

Tesla знову відкликає Cybertruck: що стало причиною

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Tesla знову відкликає Cybertruck: що стало причиною
Tesla відкликає 46 тисяч Cybertruck через дефект панелі
фото: depositphotos.com

Це вже не перший випадок відкликання моделі Cybertruck з моменту старту її продажів

Компанія Tesla вирішила відкликати 46 096 одиниць автомобілів Cybertruck у США. Причиною є дефект зовнішньої панелі, яка може відірватися під час руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Reuters.

У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зазначили, що причина проблеми полягає у відшаруванні кантової рейки з нержавіючої сталі. Від’єднана панель може становити загрозу для інших учасників руху, підвищуючи ризик аварії.

У компанії Tesla повідомили, що усі автомобілі з цією несправністю будуть безкоштовно відремонтовані у сервісних центрах.

Це вже не перший випадок відкликання моделі Cybertruck з моменту старту її продажів минулого року.

За даними BizzyCar, станом на початок 2024 року Tesla займає за 21% всіх відкликань автомобілів у США.

Нагадаємо, нещодавно Tesla Cybertruck загруз у кучугурі снігу у Канаді.

Читайте також:

Теги: Tesla Tesla Cybertruck автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За скоєне арештовано двох молодиків ​​
Активісти залили фарбою дилерський центр Tesla у Канаді
Сьогодні, 11:31
Річна зарплата директора «Форту» Вадима Рудніцького склала 2,46 млн грн
Керівник оборонного держпідприємства, який отримує солідні зарплату і премії, пішов судом на… Пенсійний фонд
Вчора, 10:25
31-річний львів’янин намагався перевезти двох чоловіків призовного віку до Румунії
На Закарпатті троє чоловіків намагалися прорватися через кордон у кареті «швидкої»
8 березня, 15:59
Поліціія Київської області та СБУ повідомили про викриття агента РФ, завербованого для підриву військових та правоохоронців на Київщині
СБУ викрила рецидивіста, який готував підрив військового в Бучі
3 березня, 11:24
Нардеп Магомедов оновив авто
Нардеп Магомедов задекларував коштовну покупку
27 лютого, 17:58
Внаслідок ДТП постраждав 60-річний водій Peugeot, його з травмою голови та переломом пальця руки госпіталізували
На Оболоні затримано нетверезого водія, який вчинив ДТП із постраждалим
25 лютого, 17:34
Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі
У Києві чоловік влаштував стрілянину через конфлікт на дорозі
22 лютого, 20:24
Аварія трапилася на одній із вулиць міста Васильків
Під Києвом водій легковика в’їхав у зупинку та врізався у маршрутку
21 лютого, 15:36
До вересня 2024 року Nikola продала лише 600 машин, втративши $481 млн за 9 місяців
Колишній конкурент Tesla заявив про банкрутство
20 лютого, 18:30

Авто

Tesla знову відкликає Cybertruck: що стало причиною
Tesla знову відкликає Cybertruck: що стало причиною
Активісти залили фарбою дилерський центр Tesla у Канаді
Активісти залили фарбою дилерський центр Tesla у Канаді
«Я купив це до того, як Ілон збожеволів»: водії знімають лого з машин Tesla
«Я купив це до того, як Ілон збожеволів»: водії знімають лого з машин Tesla
Чи може Tesla Cybertruck стати човном? У Каліфорнії власник провів експеримент
Чи може Tesla Cybertruck стати човном? У Каліфорнії власник провів експеримент
Трамп пообіцяв купити нову Tesla, щоб підтримати Маска на тлі падіння акцій
Трамп пообіцяв купити нову Tesla, щоб підтримати Маска на тлі падіння акцій
У Дніпрі з’явився незвичний дорожній знак: що кажуть водії та поліція
У Дніпрі з’явився незвичний дорожній знак: що кажуть водії та поліція

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
62K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
23K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
9364
Ексзаступник міністра отримав підозру у зловживаннях майже на 30 млн
8233
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua