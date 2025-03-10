Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі водій Tesla наїхав на співробітника ТЦК

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі водій Tesla наїхав на співробітника ТЦК
Проти водія, який збив посадовця ТЦК відкрили кримінальне провадження
фото з відкритих джерел

Постраждалий військовослужбовець у лікарні, загрози його життю немає. Повідомляється, що ступінь травм встановлюватимуть на судово-медичній експертизі.

Сьогодні, 10 березня, у Дніпрі водій Tesla наїхав на співробітника ТЦК. За фактом подій з військовослужбовцем відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

У Дніпропетровському ТЦК повідомили, що під час проведення роботи зі сповіщення населення та перевірки документів, виявили двох чоловіків, які порушували правила обліку. Пізніше до них на Tesla приїхав третій та назвався їхнім керівником. Чоловік не мав при собі жодного військово-облікового документа та почав поводитися агресивно, а потім наказав своїм товаришам сісти до авто, проте їх зупинили поліцейські.

Після цього, водій штовхнув одного з працівників ТЦК та СП, сів за кермо, різко почав їхати та збив іншого військовослужбовця. Постраждалий опинився на капоті автомобіля та отримав травми.

Нині постраждалий військовослужбовець у лікарні, загрози його життю немає. Повідомляється, що ступінь травм встановлюватимуть на судово-медичній експертизі.

Проти водія, який збив посадовця ТЦК відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, триває слідство.

Нагадаємо, у Хмельницькому двоє чоловіків, які перебували у розшуку, під час перевірки документів напали на військовослужбовця місцевого ТЦК та побили його. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хмельницький обласний ТЦК та СП.

Напад стався напередодні, 9 березня. Внаслідок інциденту постраждав офіцер Сухопутних військ ЗСУ. Загрози його життю наразі немає, уточнили у Хмельницькому ТЦК, а нападники вже затримані та передані правоохоронцям. Їм загрожує до  п’яти років позбавлення волі.

«Главком» повідомляв, що загалом станом на березень у Києві у розшуку ТЦК перебуває майже 70 тисяч осіб. Правоохоронці не уточнили, як саме вони розшукують так званих «ухилянтів», проте зазначили, що використовують «усі наявні можливості».

Також стало відомо, що від початку нинішнього року було відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку, – а це майже стільки ж, скільки було за весь 2023 рік.

Читайте також:

Теги: ТЦК Tesla водій слідство Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Агенти РФ здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого цього року
Затримано агентів РФ, яких підозрюють у підриві біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському
17 лютого, 10:57
У Європі стрімко падають продажі автомобілів Tesla
Бойкот Маска чи пауза перед новим злетом. Продажі Tesla рекордно падають
20 лютого, 21:05
Володимир Конєв пропустить вирішальні матчі збірної України у відборі до Євробаскету-2025
Волинський ТЦК пояснив, чому баскетболіста Конєва не випустили з України грати за збірну
16 лютого, 20:56
Обшуки здійснюються у справі 2021 року щодо постачання електроенергії
Втретє за тиждень правоохоронці прийшли з обшуками у «Київміськсвітло»
18 лютого, 12:20
Захопленість Маскою політикою також непокоїть інвесторів
Акції Tesla обвалилися на 40%: що відбувається з компанією Маска?
28 лютого, 18:57
Працівники корпорації сприяють слідству та надають усі запитувані правоохоронцями документи
У «Київавтодорі» вчергове проходять обшуки
25 лютого, 16:28
На з’їздах та кільцевій розв’язці триває перевлаштування інженерних мереж, а також влаштування водопропускних і дренажних труб
На трасі під Києвом змінюється схема дорожнього руху через будівництво транспортної розв'язки
3 березня, 06:37
В ухвалі наголошується: машина є знаряддям вчинення кримінального правопорушення
Суд конфіскував авто жінки, яка рятувала чоловіка від ТЦК
6 березня, 11:16
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ викрила «крота» у Державному космічному агентстві
8 березня, 12:15

Події в Україні

У Дніпрі водій Tesla наїхав на співробітника ТЦК
У Дніпрі водій Tesla наїхав на співробітника ТЦК
Речник «Хортиці» повідомив, де росіяни намагаються прорвати українську оборону
Речник «Хортиці» повідомив, де росіяни намагаються прорвати українську оборону
Оглянули руйнації та читали лекції з укриття. Нобелівські лавреати відвідали Україну
Оглянули руйнації та читали лекції з укриття. Нобелівські лавреати відвідали Україну
Сили спецоперацій показали, як «заманили» дев'ятьох окупантів у полон
Сили спецоперацій показали, як «заманили» дев'ятьох окупантів у полон
За тиждень ДТЕК повернув світло у понад 240 тисячах домівок, знеструмлених через ворожі атаки
За тиждень ДТЕК повернув світло у понад 240 тисячах домівок, знеструмлених через ворожі атаки
Мінагрополітики запустило електронну систему «єКоноплі»
Мінагрополітики запустило електронну систему «єКоноплі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
34K
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
14K
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
9867
Ось де він, оплот російського православія...
9763
Втрати ворога станом на 10 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Сьогодні, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua