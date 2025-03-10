Постраждалий військовослужбовець у лікарні, загрози його життю немає. Повідомляється, що ступінь травм встановлюватимуть на судово-медичній експертизі.

Сьогодні, 10 березня, у Дніпрі водій Tesla наїхав на співробітника ТЦК. За фактом подій з військовослужбовцем відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

У Дніпропетровському ТЦК повідомили, що під час проведення роботи зі сповіщення населення та перевірки документів, виявили двох чоловіків, які порушували правила обліку. Пізніше до них на Tesla приїхав третій та назвався їхнім керівником. Чоловік не мав при собі жодного військово-облікового документа та почав поводитися агресивно, а потім наказав своїм товаришам сісти до авто, проте їх зупинили поліцейські.

Після цього, водій штовхнув одного з працівників ТЦК та СП, сів за кермо, різко почав їхати та збив іншого військовослужбовця. Постраждалий опинився на капоті автомобіля та отримав травми.

Нині постраждалий військовослужбовець у лікарні, загрози його життю немає. Повідомляється, що ступінь травм встановлюватимуть на судово-медичній експертизі.

Проти водія, який збив посадовця ТЦК відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, триває слідство.

Нагадаємо, у Хмельницькому двоє чоловіків, які перебували у розшуку, під час перевірки документів напали на військовослужбовця місцевого ТЦК та побили його. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хмельницький обласний ТЦК та СП.

Напад стався напередодні, 9 березня. Внаслідок інциденту постраждав офіцер Сухопутних військ ЗСУ. Загрози його життю наразі немає, уточнили у Хмельницькому ТЦК, а нападники вже затримані та передані правоохоронцям. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

«Главком» повідомляв, що загалом станом на березень у Києві у розшуку ТЦК перебуває майже 70 тисяч осіб. Правоохоронці не уточнили, як саме вони розшукують так званих «ухилянтів», проте зазначили, що використовують «усі наявні можливості».

Також стало відомо, що від початку нинішнього року було відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку, – а це майже стільки ж, скільки було за весь 2023 рік.