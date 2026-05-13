Tesla офіційно припинила виробництво своїх флагманських електромобілів: на чому зосередиться нині

Лариса Голуб
glavcom.ua
Автомобіль Tesla Model S
фото: olmaks.ua
Компанія Tesla офіційно припинила виробництво легендарних Model S та Model X

Американська компанія Tesla офіційно зупинила виробництво своїх флагманських електромобілів – седана Model S та позашляховика Model X. Протягом 14 років ці моделі залишалися головними символами глобального переходу автомобільного світу до електромобільності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

«Model S та Model X ознаменували початок переходу світу до електричного транспорту. Ці транспортні засоби також дозволили Tesla розробити технологію, яка рухатиме наш світ до автономії. Коли ми прокладаємо шлях до цього автономного майбутнього, виробництво Model S та Model X припиняється», ​​– заявили в компанії на початку цього року. 

Символічне прощання 

Повідомляється, що виробничий цикл культових електрокарів завершився 10 травня 2026 року. Остання партія флагманів зійшла з конвеєра головного заводу компанії у місті Фремонт (штат Каліфорнія, США). З цієї нагоди керівництво та працівники Tesla провели офіційну символічну церемонію проводів обох моделей.

Tesla опублікувала на X фотографії церемонії на оригінальному заводі у Фремонті в Каліфорнії. На знімках видно сотні робітників цеху та інших співробітників, зібраних навколо підписаної Tesla в заводських умовах перед прощанням з автомобілями.

Чому ці моделі увійшли в історію

  • Model S дебютувала у 2012 році та повністю змінила уявлення про електромобілі, довівши, що вони можуть бути швидкими, преміальними та мати великий запас ходу.
  • Model X вийшла на ринок у 2015 році, запам'ятавшись унікальними задніми дверима «крила сокола» та статусом одного з найтехнологічніших кросоверів свого часу.

Попри те, що останніми роками основними драйверами продажів бренду стали масові Model 3 та Model Y, саме сімейство S/X заклало фундамент для теперішнього домінування компанії Ілона Маска на ринку.

Що виготовлятимуть натомість

Відтепер Tesla переключає увагу на свій проєкт робота Optimus
Ілон Маск натякав на припинення виробництва двох моделей кілька місяців тому, але тепер складання офіційно припинилося, що є одним з найбільших зрушень в історії Tesla, оскільки компанія виходить за рамки традиційного виробництва електромобілів.

Tesla, Inc. – американська компанія, що спеціалізується на виробництві електромобілів, сонячних батарей та систем зберігання енергії. З 2008 року посаду генерального директора та головного розробника продукції обіймає мільярдер Ілон Маск. Минулого року отримала $573,4 млн доходу від продажу продукції двом іншим компаніям Ілона Маска.

Тепер Tesla переключає свою увагу на свій проект робота Optimus, метою якого є «створення універсального, автономного гуманоїдного робота, здатного виконувати небезпечні, повторювані або нудні завдання».

При цьому Tesla заявила, що продовжить виробництво Model 3 та Cybertruck у найближчому майбутньому. 

«Главком» писав, що генеральний директор Ford Джим Фарлі розібрав Tesla Model 3 і китайський електромобіль, щоб порівняти їх із моделями своєї компанії, і заявив, що побачене змусило його змінити підхід до розвитку електрокарів. За його словами, у Tesla Model 3 виявилося більш ніж на кілометр менше електропроводки, ніж у Ford Mustang Mach-E. Через це електрокросовер Ford має більшу вагу порівняно з конкурентами.

Раніше зазначалось, що Tesla запровадила нові вимоги до своїх постачальників: усі деталі для автомобілів, виготовлених у США, мають бути не китайського походження. За інформацією WSJ, Tesla та її постачальники вже замінили частину комплектувальних, вироблених у Китаї.

