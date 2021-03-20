- ТОП-10 невдалих електромобілів

Які електромобілі провалилися в продажах і були зняті з виробництва - найневдаліші електромобілі насьогодні

Будь-яка людина, що цікавиться автомобільною тематикою, добре знає популярні електромобілі. Tesla Model S, Nissan Leaf, Renault ZOE, BMW i3 – всі ці моделі відомі будь-якому автолюбителю, в тому числі, в Україні.

Однак далеко не всі електричні автомобілі були оцінені покупцями. Деякі проіснували зовсім недовго і були зняті з виробництва через низький попит. Причому після провалу частина компаній так і не повернулася до подібних проектів. Наприклад, в модельному ряду Toyota сьогодні немає жодного батарейного електромобіля. Виробник сконцентрувався на водневій моделі Mirai.

Інші ж компанії не опускають руки і продовжують розвивати електромобілі на батарейках. Класичним прикладом тут, безумовно, є Tesla. Сьогодні це найуспішніший виробник батарейних електрокарів в світі. Однак до цього компанії Ілона Маска довелося пройти багато випробувань.

Отже, які ж електромобілі можна визнати провальними? Щоб відповісти на це питання, «Главком.Техно» підготував добірку моделей, які не мали комерційного успіху і виробник був змушений зняти їх з виробництва.

Tesla Roadster

Tesla Roadster

Добірку ми вирішили почати з Tesla Roadster – першого електромобіля американської компанії. Незважаючи на медійну популярність проекту, з комерційної точки зору його важко назвати вдалим.

Roadster випускався всього близько чотирьох років – з 2008 по 2012 рік. За цей час було продано всього близько 2,5 тисячі машин. Хоча Маск планував продавати тисячу одиниць щорічно.

Справедливо буде відзначити, що проект «Родстера» з'явився до приходу Ілона Маска в Tesla. Його авторами стали засновники компанії Марк Тарпеннінг і Мартін Еберхард.

Roadster побудовали на платформі спорткара Lotus Elise. Заряду акумуляторів вистачало на 230 кілометрів. З місця до 100 кілометрів на годину автомобіль розганявся за чотири секунди. А його максимальна швидкість складала 200 кілометрів на годину.

Chevrolet Spark EV

Chevrolet Spark EV

У 2017 році концерн General Motors припинив випуск компактного хетчбека Chevrolet Spark EV. Електромобіль пробув на конвеєрі три роки, однак не витримав внутрішньої конкуренції з Chevrolet Bolt.

Spark EV побудований на базі однойменної моделі третього покоління. Версія на електротязі дебютувала в 2012 році. Електромобіль комплектувався 130-сильним мотором і акумуляторною батареєю ємністю 21.3 кіловат-години.

Запас ходу становив 130 кілометрів, що, м'яко кажучи, за сучасними мірками дуже скромно. Сьогодні електромобілі здатні проїжджати на одному заряді від 400 до 600 кілометрів.

Citroen C-Zero

Citroen C-Zero

Citroen C-Zero випускався всього кілька років. Виробник розраховував, що низькі витрати енергії дозволять зробити електромобіль дуже популярним. Але розрахунок французів не виправдався. Попит був низьким, і від моделі довелося відмовитися.

C-Zero оснащувався 64-сильним електромотором і одноступеневою коробкою передач. Запасу ходу вистачало на 130 кілометрів. Розгін з нуля до 100 кілометрів на годину у електрокара займав 15 секунд.

Peugeot iOn

Citroen C-Zero

Peugeot iOn – брат-близнюк Citroen C-Zero, з технічної точки зору. Різниця лише в зовнішньому вигляді. І з рахунків електромобілі були списані одночасно.

Представники «Пежо» розраховували, що вартість електроенергії, що витрачається «Іоном» на 100 кілометрів, буде дорівнювати за європейськими тарифами 1,5-2 євро. Згідно з підрахунками Peugeot, це становило не більше чверті від вартості бензину або дизельного палива, що витрачається автомобілем того ж класу.

Але європейці не оцінили економію. Очевидно, їх злякала висока ціна електрокара – близько 34 000 євро, а також невеликий запас ходу – 130 кілометрів.

Mercedes B-Class Electric Drive

Mercedes B-Class Electric Drive

Є вже електромобільні невдачі і у Mercedes. У 2017 році компанія оголосила про те, що знімає з конвеєра електричну версію B-Class.

Німцям довелося «вбити» B-Class Electric Drive з кількох причин. По-перше, електромобіль не вписувався в стратегію компанії щодо майбутньої лінійки електромобілів EQ. По-друге, електричний хетчбек не користувався великою популярністю.

Mercedes B-Class Electric Drive оснащувався електромотором потужністю 136 кінських сил. На одному заряді електрокар міг проїжджати 140 кілометрів (по циклу EPA).

Honda Clarity Electric

Honda Clarity Electric

Батарейна версія Honda Clarity випускалася всього кілька років. І, за великим рахунком, програла конкуренцію водневій версії – Clarity Fuel Cell.

Коли навесні 2017 року Honda презентувала акумуляторну версію седана Clarity, вона позиціонувала його як перший доступний електромобіль середнього розміру.

Виробник зробив ставку на порівняно низьку ціну і багате стандартне оснащення, пожертвувавши запасом ходу. І, судячи з усього, японці прорахувалися: батарея ємністю в 25,5 кіловат-години виявилася слабким місцем моделі.

Запас ходу Clarity Electric становив всього 143 кілометри – майже в три рази менше, ніж у Tesla Model 3.

Mitsubis hi i-MiEV

Mitsubis hi i-MiEV

Змушена була відмовитися від свого єдиного електромобіля і Mitsubishi. У 2017 році компанія зняла з виробництва i-MiEV, який, до речі, продавався і в Україні. Як заявила представниця північноамериканського офісу Mitsubishi Еріка Раш, компанії так і не вдалося залучити достатню кількість споживачів.

I-MiEV був розроблений в 2005 році і вийшов на японський ринок в 2009-му. На європейському ринку він з'явився в грудні 2010-го. А до США спеціальна модифікована версія доїхала в кінці 2011 року.

Хетчбек оснащувався електромотором потужністю 67 кінських сил, який харчувався від іонно-літієвої батареї ємністю 16 кіловат-годин. Запас ходу становив 150 кілометрів. А максимальна швидкість машини – 130 кілометрів на годину.

Renault Fluence Z.E.

Renault Fluence Z.E.

У 2014 році Renault довелося відмовитися від Fluence Z.E. Виробництво моделі було припинено через банкрутство ізраїльського партнера «Рено» – компанії Project Better Place. У співпраці з нею розроблялися модифікації електрокара зі змінними акумуляторами.

Крім цього, на рішення вплинули і низькі продажі. Fluence Z.E., представлений в 2010 році, розійшовся тиражем в 3500 машин.

Renault Fluence Z.E. оснащувався електромотором потужністю 96 кінських сил. Запас ходу – 160 кілометрів. Зарядка батарей від звичайної домашньої розетки займала до восьми годин.

Toyota RAV4 EV

Toyota RAV4 EV

Toyota намагалася електрифікувати свій найпопулярніший кросовер – RAV4. Причому робилося це спільно з Tesla. Однак електромобіль протримався на конвеєрі всього два роки – з 2012-го по 2014-й.

Toyota RAV4 EV приводився в рух за допомогою електродвигуна потужністю 154 кінські сили. Розробкою акумуляторів займалися фахівці Tesla. На одному заряді електрична RAV4 могла проїхати до 200 кілометрів.

Honda Fit EV

Honda Fit EV

Відмовилася Honda і від електричної версії Fit (в Україні ця модель відома під ім'ям Jazz). Про причини відмови від моделі компанія не повідомляла. Очевидно, рішення було прийнято через низький попит. До того ж, згодом японці сконцентрувалися на розробці гібридних і водневих технологій.

Honda Fit EV оснащувалася електромотором потужністю 92 кіловата і батареєю ємністю 20 кіловат-годин. За даними виробника, максимальний запас ходу такого автомобіля становив 196 кілометрів або 121 кілометр при русі в змішаному циклі – як по місту, так і по трасі.

Повна «заправка» акумуляторів при використанні 240-вольтової зарядки займала три години.