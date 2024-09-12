У Києві автівка провалилася під асфальт

На місці пошкодження водопровідної магістралі під асфальт частково провалився автомобіль

Подія сталася на розі вулиць Голосіївської та Горяної

У Голосіївському районі Києва прорвало водопровідну магістраль діаметром 500 мм, у результаті чого під асфальт частково провалився автомобіль і стався витік води на дорогу. Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram в четвер, 12 вересня.

«На місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль. Наразі подальші роботи призупинені, адже поруч припарковані й інші авто. Для пошуку власників припаркованих автомобілів залучили працівників поліції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подія сталася на розі вулиць Голосіївської та Горяної.

Фахівці «Київводоканалу» частково локалізували витік, тиск води в Голосіївському районі уже відновили.

Рух транспорту обмежено на двох з чотирьох смуг у напрямку проспекту Голосіївського.

У столиці автівка провалилася в яму на вулиці Голосіївській. Там зараз знову черговий потоп pic.twitter.com/fgBngOWzgp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 12, 2024

За інформацією «Київводоканалу», тимчасово без водопостачання залишаються будинки за адресами: вул. Голосіївська 12, 14, 16. Автоцистерна з питною водою стоятиме за адресою: вул. Голосіївська, 12.

«Наразі триває відкачування води для початку ремонтних робіт», – додали у КМВА.

Нагадаэмо, 9 вересня, у Шевченківському районі Києва прорвало трубу. Внаслідок цього вулиця Бульварно-Кудрявська місцями перетворилась на справжню річку. Фахівці вже локалізували пошкодження водопровідної мережі. Аварійна бригада провела ремонтні роботи. Спеціалісти виявили пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм. У зв’язку з цим рух транспорту двома смугами вулиці в напрямку Львівської площі тимчасово обмежили.

У червні у Дніпровському районі Києва стався прорив трубопроводу. Прорив трубопроводу виявили на вулиці Празькій. Там сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні.