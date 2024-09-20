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У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який кинув гранату під припарковане авто

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який кинув гранату під припарковане авто
Підозрюваному у скоєнні злочину загрожує до семи років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Боєприпас фігурант кинув під припарковану у Новокодацькому районі автівку 

У Дніпрі 35-річний чоловік з невідомих причин кинув гранату під припарковане авто. На щастя, ніхто з людей не постражав. Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області.

Боєприпас фігурант кинув під припарковану у Новокодацькому районі автівку.

«19 вересня близько 20.00 до поліції надійшло повідомлення від мешканців проспекту Свободи про вибух. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції та представники вибухотехнічної служби», – йдеться у заяві поліції. 

Правоохоронці вилучили залишки гранати та спусковий важіль для експертизи. Внаслідок вибуху два автомобілі зазнали пошкоджень.

Поліцейські затримали 35-річного чоловіка, який підозрюється у злочині
Поліцейські затримали 35-річного чоловіка, який підозрюється у злочині
фото: Національна поліція України

Поліцейські затримали 35-річного чоловіка, який підозрюється у злочині, відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Внаслідок вибуху два автомобілі зазнали пошкоджень
Внаслідок вибуху два автомобілі зазнали пошкоджень
фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у місті Гребінці Полтавської області чоловік кинув гранату біля п’ятиповерхового будинку. Унаслідок вибуху поранення отримали троє людей, які перебували в бесідці неподалік. Про це повідомляє пресслужба поліції регіону. Як зазначається, близько четвертої години ранку до поліції надійшла інформація, що поблизу багатоквартирного будинку по вулиці Незалежності стався вибух. Правоохоронці попередньо встановили, що у дворі п’ятиповерхового будинку чоловік, який перебував у стані сп’яніння, кинув гранату. Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців (1989, 1986, 1992 років народження), які перебували в бесідці неподалік. 

Раніше у Миколаївській області під час переслідування автівки, пасажир жбурнув із вікна вибухівку в автомобіль поліцейських.  

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Теги: Дніпро граната автомобіль

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Кримінал

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який кинув гранату під припарковане авто
У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який кинув гранату під припарковане авто
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