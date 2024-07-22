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Toyota виводить на світовий ринок недорогий спортивний кросовер (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Toyota виводить на світовий ринок недорогий спортивний кросовер (фото)
Toyota Starlet Cross – компактний і недорогий кросовер
фото: Toyota

Toyota Starlet Cross – доступний компактний купе-кросовер із виразним дизайном та багатим оснащенням. Модель пропонують із 1,5-літровим бензиновим двигуном

У ПАР дебютувала нова Toyota Starlet Cross. Молодіжний кросовер находить у продаж за ціною від $16 тисяч. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Кросовер Toyota Starlet Cross – «глобальна» версія моделі Taisor, яка, зі свого боку, створена на базі Suzuki Fronx. Усі ці автомобілі випускають на підприємстві в Індії. Невдовзі Starlet Cross з'явиться і в інших країнах.

Кросовер створено на базі Suzuki Fronx
Кросовер створено на базі Suzuki Fronx
фото: Toyota

Нова Toyota Starlet Cross – невеликий чотириметровий купе-кросовер з покатим дахом. У нього розширені крила та «двоповерхова» світлодіодна оптика.

У салоні стандартно встановлений тачскрін (його діагональ може бути 7 або 9 дюймів). Об’єм багажника становить 308 л.

Базовий кросовер Toyota Starlet Cross отримав кондиціонер, круїз-контроль та камеру заднього виду. Топовий варіант XR додає безключовий доступ, клімат-контроль, камери кругового огляду, проєкцію на лобове скло та бездротову зарядку для смартфонів.

Кросовер доволі багато оснащений
Кросовер доволі багато оснащений
фото: Toyota

Якщо у Toyota Taisor широка лінійка двигунів, то Starlet Cross пропонують лише з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 105 сил. На вибір пропонують 5-ступінчасту механічну і 4-ступінчасту автоматичну КПП, а от привід авто – лише передній.

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Джерело
Теги: Toyota авторинок автомобиль

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