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Названо дев’ять доступних компактних автомобілів для досвідчених водіїв

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Названо дев’ять доступних компактних автомобілів для досвідчених водіїв
Toyota Camry залишається популярною завдяки просторому салону, зручності та передовим технологіям безпеки
фото: depositphotos.com

Експерти видання GO виділяють 9 найбільш підходящих моделей для цієї категорії автомобілістів

Зі збільшенням числа зрілих людей автовиробники все частіше розробляють автомобілі, які відповідають їхнім потребам у доступності, безпеці та комфорті. Експерти видання GO виділяють 9 найбільш підходящих моделей для цієї категорії автомобілістів, передає Newsauto.

1. Honda Accord

З базовою рекомендованою ціною у 27 895 доларів США (приблизно 1 115 800 гривень), Honda Accord пропонує надійність, простір і привабливість. Технології допомоги водієві, такі як Honda Sensing, чудова видимість та економія пального роблять цей автомобіль популярним серед зрілих водіїв. Проста центральна консоль і великі кнопки полегшують використання автомобіля, що важливо для людей старшого віку.

2. Toyota Camry

Ціна на 2024 рік становить 26 420 доларів США (1 056 800 гривень). Toyota Camry залишається популярною завдяки просторому салону, зручності та передовим технологіям безпеки. Система Safety Sense 2.5+ та 8-позиційне електроприводне сидіння з підтримкою попереку роблять цей автомобіль зручним та безпечним для зрілих водіїв.

3. Subaru Forester

Subaru Forester доступний за ціною 26 895 доларів США (1 075 800 гривень). Цей кросовер з повним приводом і хорошою економією пального на шосе підходить для зрілих людей завдяки таким функціям, як адаптивні фари, моніторинг сліпих зон і круїз-контроль.

4. Hyundai Ioniq 6

Цей електромобіль коштує 37 500 доларів США (1 500 000 гривень). Hyundai Ioniq 6 пропонує зручність та економію коштів, завдяки можливості зарядки вдома. Автомобіль оснащений передовими системами безпеки, такими як моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз-контроль і допомога в утриманні смуги руху.

5. Honda HR-V

Ціна на Honda HR-V становить 24 600 доларів США (984 000 гривень). Цей компактний кросовер зі 158-сильним двигуном і безліччю стандартних функцій, таких як автоматичні фари і клімат-контроль, підходить для зрілих водіїв. Модель EX-L пропонує додаткові функції допомоги водієві та попередження.

6. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson коштує 27 500 доларів США (1 100 000 гривень). Цей кросовер поєднує в собі комфорт, доступність і безпеку. Завдяки стильному інтер’єру та безлічі функцій комфорту, Tucson залишається популярним вибором серед зрілих водіїв.

7. Kia Soul

З базовою ціною у 20 190 доларів США (807 600 гривень), Kia Soul пропонує стиль і практичність. Цей малолітражний хетчбек зручний для людей з проблемами пересування завдяки простору та легкості входу і виходу.

8. Genesis G70

Цей спортивний і розкішний седан коштує 41 500 доларів США (1 660 000 гривень). Genesis G70 пропонує високий рівень комфорту і безпеки завдяки безлічі стандартних функцій допомоги водієві, таких як адаптивний круїз-контроль і моніторинг сліпих зон.

9. Nissan Rogue

З ціною у 28 850 доларів США (1 154 000 гривень), Nissan Rogue пропонує зручність і безпеку для зрілих водіїв. Сидіння на природній висоті, двері, що широко відчиняються, і функції допомоги водієві роблять цей компактний позашляховик чудовим вибором для зрілих людей.

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Теги: технології автомобіль модель Україна авторинок

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