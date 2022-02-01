У Києві працює Bentley-таксі: скільки коштує поїздка (фото)

Найдорожча пропозиція – таксі за 2 тис. грн

На дорогах Києва помітили елітний автомобіль Bentley Flying Spur в одній із служб таксі. Викликати таку автівку коштуватиме мінімум 900 грн. Фото опублікував колишній очільник Дніпропетровської облради Гліб Пригунов у Facebook.

«Важке життя київських багатіїв – змушені «таксувати»... Який тариф зможе «окупити» Maybach та Bentley?, – написав він.

Зазначимо, що вартість такого уживаного авто стартує від $50 тис. Згідно із розцінками у мережі, скористатися преміальним таксі Bentley Flying Spur коштуватиме від 900 грн за годину.

Найдорожча пропозиція у Києві – це таксі Mercedes-Maybach. Година у цій автівці коштуватиме 2 тис. грн.

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