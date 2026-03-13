Головна Техно Авто
search button user button menu button

Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати
Автівка Армані чудово збереглася
фото: RM Sotheby's

На аукціон виставили рідкісне авто Джорджо Армані

Аукціонний дім у Монако виставив на торги справжній ексклюзив – седан Bentley Brooklands 1996 року, першим власником якого був король світової моди Джорджо Армані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аукціонний дім RM Sotheby’s.

За раритетне авто Джорджо Армані планують отримати до €90 тис. 

Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати фото 1
фото: RM Sotheby's

Седан Армані пофарбований у синій колір, а його салон оздоблений шкірою кольору пергаменту та горіховим деревом. Комплектація включає двозонний клімат-контроль, електропривід та підігрів сидінь.

Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати фото 2
фото: RM Sotheby's

Bentley Brooklands першого покоління – доволі рідкісна модель, адже з 1993 по 1997 рік виготовили всього 1343 таких авто.

Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати фото 3
фото: RM Sotheby's

Сам аукціон запланований на 25 квітня 2026 року.

Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати фото 4
фото: RM Sotheby's

Відомо, що Джорджо Армані вирішив купити Bentley Brooklands в римського дилера у березні 1996 року. Утім, вже у вересні Армані продав Bentley і його викупив житель Риму.

Нині збереглися навіть документи на авто та оригінальні номерні знаки з ініціалами дизайнера – AG138SE. 

«Главком» писав, що на аукціон також виставляли унікальний суперкар McLaren 1997 року. Це – унікальний автомобіль, що відзначився перемогами у змаганнях. Зокрема, в 1997 році він переміг на британському автодромі Сільверстоун і добув очки у низці інших змагань.

До слова, придбання автомобіля через електронні аукціони стає дедалі популярнішим способом зекономити, проте процедура реєстрації таких авто має свої підводні камені. 

Часто автомобілі потрапляють на аукціони через виконавчі провадження або ліквідацію підприємств. Після торгів покупець отримує пакет документів, що підтверджує законність придбання. Проте у МВС наголошують: навіть за наявності акта про придбання, сервісний центр відмовить у реєстрації, якщо в базі даних досі висить активний запис про арешт або розшук.

Читайте також:

Теги: ринок автомобіль аукціон авторинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

E-commerce в Україні: чи можлива конкуренція з гігантами? Ринковий аналіз та case study
E-commerce в Україні: чи можлива конкуренція з гігантами? Ринковий аналіз та case study Реклама
11 березня, 10:32
На продаж виставили 13 фрагментів деревини, спиляні із пнів дерев
Виконавча служба відібрала в українця за борги розпиляний пень: що з ним робитиме
13 лютого, 09:28
Каленков підкреслив, що гірничо-металургійний комплекс залишається однією з небагатьох галузей, які забезпечують валютну виручку та податкові надходження під час війни
Україна отримала підтримку Брюсселю перед тим, як заборонити експорт брухту – «Укрметалургпром»
13 лютого, 13:16
«Укрпошта» виставила на торги близько 3 % портфеля нерухомості
«Укрпошта» виставила на аукціон нерухомість на майже 250 млн грн
26 лютого, 12:47
Ринок електроенергії паралізований боргами – експерт
Ринок електроенергії паралізований боргами – експерт
28 лютого, 14:42
Патрульним вдалося зупинили автомобіль утікача, унаслідок стрільби травмовані відсутні
Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила причину затримання водія Mazda
27 лютого, 15:59
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи
У Дніпровському районі столиці згоріли три автівки (фото)
4 березня, 16:11
За словами очільниці Уряду, ключовим інструментом впливу на ціни пального стане державна компанія «Укрнафта»
Ріст цін на АЗС. Уряд втрутився у ситуацію і назвав кроки до стабілізації
6 березня, 14:27
Водій, дрифтуючи, не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник біля автозаправки
У Львові блогер примотав знайомого скетчем до даху авто, ганяв містом і потрапив у ДТП
7 березня, 18:41

Авто

Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати
Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати
Кешбек на пальне: скільки можна отримати та до коли діятиме програма
Кешбек на пальне: скільки можна отримати та до коли діятиме програма
Сервісні центри МВС призупинили роботу
Сервісні центри МВС призупинили роботу
Роботи зі штучним інтелектом почали збирати BMW
Роботи зі штучним інтелектом почали збирати BMW
Водіїв без електронної страховки штрафуватимуть? МВС спростувало чутки
Водіїв без електронної страховки штрафуватимуть? МВС спростувало чутки
Колапс із дорогами після зими. Уряд представив план порятунку
Колапс із дорогами після зими. Уряд представив план порятунку

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua