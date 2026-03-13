Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати

На аукціон виставили рідкісне авто Джорджо Армані

Аукціонний дім у Монако виставив на торги справжній ексклюзив – седан Bentley Brooklands 1996 року, першим власником якого був король світової моди Джорджо Армані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аукціонний дім RM Sotheby’s.

За раритетне авто Джорджо Армані планують отримати до €90 тис.

фото: RM Sotheby's

Седан Армані пофарбований у синій колір, а його салон оздоблений шкірою кольору пергаменту та горіховим деревом. Комплектація включає двозонний клімат-контроль, електропривід та підігрів сидінь.

фото: RM Sotheby's

Bentley Brooklands першого покоління – доволі рідкісна модель, адже з 1993 по 1997 рік виготовили всього 1343 таких авто.

фото: RM Sotheby's

Сам аукціон запланований на 25 квітня 2026 року.

фото: RM Sotheby's

Відомо, що Джорджо Армані вирішив купити Bentley Brooklands в римського дилера у березні 1996 року. Утім, вже у вересні Армані продав Bentley і його викупив житель Риму.

Нині збереглися навіть документи на авто та оригінальні номерні знаки з ініціалами дизайнера – AG138SE.

До слова, придбання автомобіля через електронні аукціони стає дедалі популярнішим способом зекономити, проте процедура реєстрації таких авто має свої підводні камені.

Часто автомобілі потрапляють на аукціони через виконавчі провадження або ліквідацію підприємств. Після торгів покупець отримує пакет документів, що підтверджує законність придбання. Проте у МВС наголошують: навіть за наявності акта про придбання, сервісний центр відмовить у реєстрації, якщо в базі даних досі висить активний запис про арешт або розшук.